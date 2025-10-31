台新新光金突發重訊！公告台新投信董事監察人全面改選
台新新光金控（2887）旗下子公司台新投信於（30）日晚間7點14分發布重大訊息，公告法人董事及監察人全面改選，原因為現任董事、監察人任期屆滿。此次改選與台新投信與新光投信的合併案相關，任期將從114年11月24日起至117年11月23日止，為期三年。
根據公告，舊任董事包括吳光雄、林尚愷、郭立程等七人，監察人則為蔡銘城一人。新任名單中，賴昭吟、林宜靜、王世聰等多位高層成為新任董事，監察人則新增郭立程。新任者多來自台新新光金控、新光人壽及台新銀行等集團內部高層，顯示此次改選與集團整體規劃密切相關。
重訊內容表示，此次改選主要是因應子公司合併案已獲主管機關核准，並提前指派新任法人董事與監察人，以利後續運作。新任董事選任時持股數達83,134,964股，顯示集團對新任董事團隊的高度信任。
此外，公告中指出，此次改選屬全面改選，法人董事變動比例超過三分之一，對公司治理及未來策略推動具有重要意義。新任董事與監察人將於11月24日正式上任，為台新投信注入新動能。
