台新新光金總座林維俊：台美經濟都如冰火二重天 非AI產業平淡

台新新光金今天舉辦聖誕祭點燈，活動結束後，台新新光金總經理林維俊受訪指出，台灣經濟展望樂觀，經濟成長率超過7％，是全世界都稱羨的表現，通膨也控制在2％以下，但若拆分AI相關產業跟非AI產業， 幾乎所有成長都是來自AI，非AI產業幾近於零，這個狀況不是台灣獨有，美國也是類似的狀況，現在台美經濟都有冰火二重天的狀況。

林維俊說，不只台積電，AI相關產業包括散熱、製造，只要跟AI相關的，都非常好，無關的產業都平淡一點。整體來說，只有特定產業成長，其他產業比較辛苦，總體經濟是樂觀的，但還要看個別產業的狀況。金融產業還好，因為前線的產業當然會反映到金融，因為跟各行各業都有來往，反應整體台灣總體經濟，所以金融業應該還OK。

林維俊說，台新現在總共10個國家有據點，可能會增加美國，積極研究中，進度比較成熟；越南比較辛苦，當地政府應該是覺得台資銀行夠多，雖然符合條件，但執照申請等很久等不下來。

林維俊說，以前舊台新時代，定位為區域金融機構，如今合併新光金後，會重新調整，不排除往歐美走，因為以前單純都在亞太區。

展望股市，林維俊說，市場會重視利率走勢，美國明年降息應該會集中在下半年，一來是基期比較的原因，明年下半年會比較積極降息，其次是明年美國聯準會主席會換人，會比較支持川普的政策。

