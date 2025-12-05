台新新光金總座談經濟：冰火二重天，台股2026下半年有機會站上3萬點

台新新光金控總經理林維俊今（5）日傍晚出席集團耶誕點燈活動，會後媒體聯訪時表示，對2026年台灣經濟展望還是樂觀，但須留意台灣與美國的經濟都有AI相關產業非常好、非AI產業成長幾近於零的「冰火二重天」現象。

林維俊說，台灣今年經濟成長率有望繳出GDP（國內生產毛額）年增率7%多的好成績，且通膨率（消費者物價指數年增率）控制在2%以下，可說是全世界人人稱羨，但問題在於，經濟成長力道來自相當特定的產業，其他產業還是比較辛苦一點。金融業跟各行各業都有來往，比較會反映總體情況，預估金融業明年表現應該還OK.。

廣告 廣告

面對AI產業熱、非AI產業冷的兩極化現象，媒體問台股大盤指數在冰火二重天之下能站上3萬點嗎？林維俊並未直接回答，但以影響股市表現的美國利率政策回應，預估台股站上3萬點，比較可能出現在明年下半年。

台新新光金控總經理林維俊5日於耶誕點燈後與媒體聯訪。（陳怡慈攝）

他解釋，美國聯準會今年12月可能再降息一次，考量經濟成長率的基期，以及美國聯準會主席將在明年5月換人，預估美國明年下半年降息的次數會比上半年要多，連帶較有機會推升股市上漲。

台新新光金要當全球金融機構，下一步揮軍美國

台新新光金已在今年7月24日完成合併，林維俊說，旗下子公司目前在海外10個國家有據點，未來可能增加的是到美國申設分行，「我們積極的在研究美國」。

他說，銀行子公司想到越南設分行，但等很久都沒有下來，加上台新新光金合併後規模變大，已從亞太區的金融機構朝全球的金融機構重新定位，「我們不排除往歐洲、美國去走」。

林維俊也提到，台新新光金今年以來獲利狀況進步滿多，他將向董事會建議，明年配發的股利應該要比今年配發的股利要好，而且會以現金為主，但這是董事會職權，董事會通過才算。台新新光金今年全數配發現金股利，金額0.9元，林維俊所言意味明年有望配息1元。

更多風傳媒報導

