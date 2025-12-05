台新新光金耶誕點燈 看明年台灣景氣「冰火二重天」

（中央社記者呂晏慈台北5日電）台新新光金董事長吳東亮今天與妻子彭雪芬出席耶誕點燈儀式，這也是台新金控與新光金控合併後首次進行的耶誕點燈。對於明年景氣，台新新光金總經理林維俊樂觀看待，並提醒非人工智慧（AI）相關產業較平淡、有「冰火二重天」的狀況。

台新新光金今天晚間在台北市仁愛圓環旁的總部大樓舉辦耶誕點燈活動，吳東亮致詞時表示，今年延續傳統舉辦點燈活動，也是台新新光金控合併後首次耶誕點燈活動，以「攜手同心、歡慶新局」為主題，象徵合併之後一起向前走。

台新新光金在台北市仁愛圓環打造冬季耶誕裝飾，高達15公尺的耶誕樹每30分鐘定時飄下雪花，搭配會轉動的耶誕摩天輪與光廊，營造冬日限定的佳節氛圍，同時，台北車站對面的新光人壽摩天大樓前也設置一棵15公尺高、同樣會下雪的耶誕樹。

展望明年景氣，林維俊受訪表示，台灣經濟展望樂觀，但若拆分成AI相關產業與非AI產業，幾乎所有成長都在AI相關產業，非AI產業成長幾近於零、比較平淡一點，這個狀況非台灣獨有，美國也類似，雙方都有這種「冰火二重天」的狀況。

行政院主計總處日前大幅上修今年經濟成長率至7.37%，林維俊表示，這是全世界人人稱羨的成長率，且通膨率控制在2%以下，表現非常好，然而成長只來自相當特定的產業，其他產業還是比較辛苦一點，因此，他樂觀看待總體經濟表現，但提醒仍須觀察各產業表現狀況；至於金融業，由於會反映台灣經濟整體狀況，「應該還OK啦」。

林維俊提到，從經營團隊的角度來看，台新新光金今年獲利狀況進步蠻多的，將向董事會建議，股利政策應優於去年、以現金為主，仍得待董事會通過。

林維俊補充，從美國經濟數據看起來，預估今年12月美國聯邦準備理事會（Fed）有降息空間，另外明年下半年相較上半年，可能會有比較多的降息機會。

對於各子公司合併進度，林維俊提及，現在已完成金控及投信整併，最重要的銀行、保險、證券還在進行當中，真的是千頭萬緒，必須一步一腳印，慢慢往前推進。例如，除了IT及規章辦法外，面對分行整併會考慮多種因素，但不管怎樣，都歡迎所有員工留下來，就算分行整併，也是擴大辦公室，讓大家可以坐進來。

明年海外布局方面，林維俊說，現在正積極研究赴美設點，過去在「舊台新」時代，台新金將自身定位為區域的金融機構，布局聚焦於亞太，而合併新光金後會重新調整規模，不會排除往歐洲、美國走。（編輯：楊凱翔）1141205