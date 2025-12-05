台新新光金聖誕點燈！吳東亮：點亮新光送祝福 歡迎來拍照

2025年台新新光金聖誕祭登場！董事長吳東亮（下圖中，記者李錦奇攝影）偕同夫人彭雪芬（下圖右三），今日親自出席點燈儀式，與金控高階主管們及逾百名現場嘉賓、民眾，一同點亮聖誕樹，現場飄灑人造雪花，洋溢滿滿的浪漫聖誕氣氛。

吳東亮致詞時指出，今年特別有意義，是台新新光金控合併後的第一次聖誕點燈，我們也以攜手同心，歡慶新局，作為主題，來做燈飾的設計，象徵合併後一起向前走 ，也希望借著燈飾點亮的新光，把最真誠的祝福送給大家。

吳東亮說，今年的佈置全面升級 ，打造的一顆全新的聖誕樹，每 30分鐘就會飄下浪漫的雪花，樹上的麋鹿和星星也會一起動起來，再加上旋轉的摩天輪，和互動走廊，整個現場都超級夢幻，請大家別忘了要拍照打卡。同時在臺北車站對面的新光人壽摩天大樓，也佈置聖誕樹和旋轉木馬，讓台北東區西區一起亮起來，充滿了聖誕味道。

吳東亮說，今年台新新光金也贊助信義區的空橋燈飾，也比往年更加地光亮，更加漂亮，歡迎大家經過的時候，一定要抬頭看一看，今年聖誕節真的既歡樂又很溫暖，祝福大家聖誕快樂。

今年台新新光金控聖誕裝飾，整體設計融入動態機械元素與互動裝置，主大門以巨型蝴蝶結與會動的聖誕樹裝飾，開啟歡樂聖誕；門旁的聖誕樹與敦南分行旁光廊及摩天輪一同亮起，形成璀璨光影大道。

主樹高達15公尺（如上圖，記者李錦奇攝影），搭配聖誕金馬、摩天輪及大型水晶球等多項主題裝置，處處充滿驚喜。

此外，今年首次推出「會下雪的聖誕樹」更是亮點，每半小時定時飄雪，樹上星星、麋鹿隨著音樂移動，摩天輪與拱門同步啟動，歡迎民眾盡情拍照打卡留念。

除了仁愛圓環，今年台新新光金控再度受邀參與台北市政府「繽紛耶誕玩台北」活動，是唯一進駐信義計畫區商圈佈置的金融業者，也特別精心裝飾六座空橋燈飾，民眾可漫步信義區金色絢爛聖誕隧道，感受滿滿節慶氣息。

配合台新新光聖誕祭全面開跑，旗下子公司台新銀行與新光銀行串聯全家便利商店、新光三越台北信義新天地、雄獅旅遊、瓦城集團、王品集團等超過40家品牌，推出刷卡享好康的聖誕限定優惠。

此外，民眾在現場完成指定任務就有機會獲得台新POINTS與多項好禮，為2025畫下美好句點。

