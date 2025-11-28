台新新光金股利將優於今年！更新自結財報 法說會重點掃描

台新新光金控今天舉行法人說明會，也是合併後首次舉行的法說，總經理林維俊表示，考量今年獲利狀況，股利還是以現金為主，而且應該是只派現金，金額應該會比今年好，因為獲利不錯，總之會參考全年狀況，以及同業股利，像董事會建議有競爭力的股利政策，跟股東分享經營成果。

針對昨晚發布公告，更新台新新光金9月、10月自結獲利，林維俊首先主動說明，這是因子公司新光人壽持有的零息可贖回金融債券，進行續後衡量調整，考量商品特性及參考新壽過往從未持有到期，因此，依IFRS9（國際財務報導準則第9號）規定計算預期存續期間，並認列於9月與10月自結損益，當時都有諮詢簽證會計師並確認適當。

廣告 廣告

林維俊說，後來因獨立董事建議，在取得其他外部專家對會計處理方法，以及預估模型意見前，先以最保守方法評估，因此更新9月及10月自結損益公告，將來仍秉持審慎原則，確保財務揭露公允呈現。

台新新光金控昨天更新9月自結稅後淨利，由原先公布的75億元，更新為40.9億元，約減少34.1億元；累計前3季稅後淨利，由原先公布的260.4億元，更新為226.3億元。

前三季每股稅後淨利(EPS)由原先公布的1.51元，更新為1.3元。

10月自結稅後淨利，由原先公布的約78.4億元，更新為60.7億元，減少約17.7億元；累計前10月稅後淨利，由原先公布的338.3億元，更新為287億元，減少約51.3億元。

前10月每股稅後淨利(EPS)，由原先公布的1.88元，更新為1.57元。在金控排名由第六名，降至第十名。

法人進一步詢問，新壽的零息可贖回金融債，未來打算分幾年攤銷？林維俊說，PPA攤銷總數不會變，現在是朝三暮四，或朝四暮三的問題，若前面攤得多，後面攤得少；因此將繼續徵詢外部專家意見，看預計贖回年限如何計算。

林維俊說，用白話文講，這些金融債現在是用到期贖回，最最最保守方式計算，不過，新壽從1998年投資零息可贖回金融債，到目前為止，沒有一檔到期才贖回，因此若要公允反映狀況，還是必須有提前贖回的預期，因此會找更多專家學者討論。

林維俊說，無論是10年或20年攤銷，一樣可以分配股利。

新壽持有可贖回金融債，總金額約6000億左右。

合併進度方面，林維俊說，台新投信與新光投信已經完成合併；台新人壽與新光人壽合併已獲金管會通過，合併基準日暫訂明年1月1日

新光金加入後，台新新光金的總資產擴大為8兆6807億元，每股淨值16.47元，股東權益擴大為4699億元。

元富證經紀業務市佔率3％，排名業界第7；台新證券經紀業務市佔率2.2％，排名業界11。合併後，經紀業務市佔率將超過5％，排名業界第4。

新壽預估今年新契約CSM（合約服務邊際）今年可超過600億元，截至10月已經達成536億元；新壽與台新人壽合併後，整體CSM總數會超過2千億元，預估每年攤銷比例會達7％。

新壽的第三季金融商品未實現損益，較上一季減少227億元，降至166億元，其中，股票仍有未實現利益，超過2百億元；債券則有未實現損失，但也比上季損失減少86億元，損失主要是來自債券ETF。

至於外匯價格變動準備金，新壽約累積超過900億元，另可加上台新人壽約30億元。

更多品觀點報導

00918年終配息0.565元！全年殖利率逾10％ 領息最晚這天買

國泰金總座李長庚：台股3萬點不是夢 理性投資對AI發展是正面的！

