台新新光金表揚年度服務楷模 吳東亮期勉同仁成金融業公平待客典範！

台新新光金控昨（9）日舉辦「台新新光金控服務楷模暨極優團隊」表揚典禮，是台新金控與新光金控合併後，首場服務楷模表揚大會，由董事長吳東亮親自主持及頒獎，肯定39位獲獎同仁在客戶服務、風險防護及營運品質方面的卓越表現。

此外，金控旗下5家銀行分行、2家證券分公司、1家人壽通訊處，也以合作無間的團隊精神，展現服務熱忱，榮獲極優團隊殊榮。

吳東亮致詞時勉勵同仁，合併後是全新的起點，要持續優化服務品質，致力成為金融業公平待客的典範。他也指出「要做好一次服務很容易，但要天天做好服務卻很不簡單。」。

台新新光金控日前甫完成子公司台新投信與新光投信的合併，接下來包括人壽、證券、銀行也將陸續完成合併。合併後客戶規模也將隨之增加，如何優化服務品質成為合併後的重要課題。

吳東亮期勉同仁要以更全面、一致的服務標準，將台新新光金控「簡單Simple、真心Sincere、極優Superior」3S 企業服務精神擴展至所有子公司。

台新新光金控表示，今年獲選為服務楷模的39名員工，憑藉著專業與同理心從上萬名員工中脫穎而出，包含服務過程中，以敏銳的警覺心阻攔詐騙，認真守護客戶交託的資產、提供友善金融服務，落實公平待客原則。

