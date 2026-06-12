台新新光金被建議看齊中信、富邦加入職棒 彭政閔樂觀其成第7隊
台新新光金今天（12日）舉行股東會，股東提議看齊其他金控成立職棒，像是中信、富邦，還想好未來球隊可命名為「新光獅」，董事長吳東亮坦言內部有過討論，但執行上仍要考量成本，尚未有具體決策。中信兄弟領隊彭政閔職涯歷經8隊輝煌時期，今受訪表示，對於增加新球隊樂觀其成，有助於整體環境提升。
台新新光金今（12日）舉行股東會，這也是去年7月台新金、新光金合併後首場股東會，期間有小股東建議，像中信、富邦一樣成立職棒球隊，還把球隊名稱想好取名「新光獅」，小股東認為，經營球隊棒球有助品牌經營，吳東亮現場回應坦言，集團確實有過討論聲音，但還需要時間評估，且職棒與職籃經營成本差異極大，直言要好好計算成本。
對於職棒第七隊的討論，中職味全龍隊今天在主場迎戰中信兄弟，彭政閔被問及相關議題時，表示對於新的球隊加入，都樂觀其成，職棒環境越來越大，企業展現熱忱投入資源，球迷觀賽品質、球員待遇相對也都能提升。
彭政閔職棒生涯初期，當時國內有中華職棒、台灣大聯盟兩大聯盟，分別各有四支球隊，可以說是職棒最輝煌的年代之一，不過，彭政閔也直言，現在從環境到資源以及球員待遇，都比過去好太多了，因此認為，隊伍增加對整個職棒環境是加分的。
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