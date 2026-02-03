台新新光金迎馬年 祝民眾「馬上發財」旗下台新銀行、新光銀行發送發財金。（圖片來源／台新新光金）

迎接丙午馬年到來，台新新光金旗下台新銀行與新光銀行推出限量發財金，陪伴民眾開啟新春好運。新光銀行攜手艋舺龍山寺發送限量「馬年發財金」，並於農曆12月15日吉日吉時舉行加持儀式；台新銀行則推出經金山財神廟祈福加持的「開運發財金」，期盼為新的一年帶來財運亨通、「馬上發財」的好兆頭。

新光銀行副總經理劉嫺芝表示，新光銀行自龍年起與龍山寺合作贈送發財金，至今邁入第三年，每年大年初一開放民眾「鑽燈腳」祈福並領取發財金，深受好評。今年「馬年發財金」經寺方儀式加持，象徵財運奔騰、好運延續，祝福客戶在新的一年萬事順遂。

龍山寺董事長黃書瑋表示，馬年發財金為台新金控與新光金控完成合併後，由新光銀行發行的首款發財金，意義格外深遠。新光銀行深耕萬華地區逾五十年，相信未來新光銀行與台新銀行合併後在金融服務與社會公益領域將發揮更大影響力。

劉嫺芝指出，「馬年發財金」限量1,000份，將於大年初一在艋舺龍山寺發送，民眾可親臨現場排隊索取；此外，板橋龍山寺文化廣場當日下午2時30分將舉辦「丙午年新春團拜祈福法會」，禮請法師主法，帶領信眾誦經、叩鐘祈福。參與法會的信眾同樣能獲贈新光銀行「馬年發財金」，限量200份，現場並提供桂圓紅棗茶，讓民眾在農曆新年的第一天感受滿滿祝福，為新的一年增添平安與喜氣。

台新銀行則於全臺分行準備58,888份經金山財神廟祈福的「開運發財金」、88,888瓶吸附金庫財氣的「開運水」，以及5,888個YBO兒童會員專屬馬年主題小提燈，致贈臨櫃辦理業務的客戶。台新銀行表示，「開運發財金」採金馬蹄結合金幣造型設計，馬蹄向上寓意「接住好運、聚集財氣」，象徵財富穩穩在手、福運長久相隨，為新的一年揭開好彩頭。

此外，新光銀行同步推出「美利加碼」外幣優利專案，美元活存年利率最高4.5%，協助客戶在迎接新春好運之際，也能兼顧資產配置與穩健增值，讓財氣延續一整年。活動詳情請洽新光銀行官網查詢。

(原始連結)





