台新新光金釋利多！合併後首場法說會亮相，總座林維俊：現金股利有機會提高

台新新光金控週五（11/28）舉行第三季線上法人說明會，也是合併後首場法說會。台新新光金總座林維俊在法說會上釋出讓股東開心的好消息，指出因為今年獲利表現穩健，明年現金股利「有機會優於今年的0.9元」。

台新新光金控合併後的首場法說會，由總經理林維俊、財務長賴昭吟以及銀行、保險、證券各子公司董事長、總經理及執行長們共同主持，會中公布合併台新新光金控2025年前三季營運成果，台新金控稅後淨利226億元，每股淨值為16.47元，每股稅後盈餘1.3元，年化股東權益報酬率為9.35%，整體營運持續穩健。

明年配息仍以現金為主 金額可望優於今年

針對過往每次法說會的必考題，也就是股利發放水準，對此林維俊先是表示：「現在問股利是有一點早了，今年的股利政策要董事會通過才算，這是董事會的職權。」不過，隨後他也解釋：「經營團隊在考量今年的獲利狀況後，在明年會跟董事會建議，股利還是會以現金為主，應該就是只派發現金，金額應該會比今年還更好。」

林維俊也說明，配息的正式金額仍需視全年獲利、同業配息水準，由經營團隊彙整後提交董事會決議，但方向上會力求提出具競爭力的配息方案。

除了股利之外，台新新光金控週四（11/27）也發布重大訊息，更正9、10月合併自結損益數字。對此，林維俊說明，修正原因來自併購新光金後，依IFRS 9規定，須重新衡量新壽持有的「零息可贖回金融債券」。這類債券具有發行公司可提前贖回的特性，會計上必須以模型推估實際存續期間，並反映在損益上。

重訊下修9、10月損益 因重新衡量零息可贖回債券

由於獨立董事認為在外部專家提供意見前應採更保守評估方式，因此調整後的數字將金控前10月稅後純益由338億元下修至286.7億元，減少51.3億元，EPS也從1.88元降至1.57元。

另一方面，合併後的子公司整併持續推進。在投信方面，台新投信與新光投信已在11月24日正式合併，新公司資產規模（AUM）達5300億元，市占躍升至全市場第9名；人壽部分則在11月25日獲金管會核准，台新人壽與新光人壽將於2026年1月1日正式合併，更名為「新光人壽保險股份有限公司」。

至於外界高度關注的銀行合併，林維俊坦言，台新銀與新光銀的IT系統相當複雜，必須在完成所有整併測試並確認風險為零後才會正式合併，目前的目標是力拚2026年底前完成，但前提是「百分之百有把握」。

在營運表現上，台新新光金控公布前三季稅後淨利226億元，每股淨值16.47元、EPS為1.3元，年化ROE達9.35%，銀行、保險、證券三大事業體仍維持穩健成長動能。因應明年保險業即將全面接軌IFRS 17，他也指出，合併後人壽業務的CSM（合約服務邊際）餘額將超過2000億元，預估攤銷比率約7%，對未來獲利貢獻將更具可見度。

至於北士科T17、T18地上權案，林維俊表示，目前塗銷與點交程序都已完成，該案可視為正式結案。他強調，新壽當初是透過公開投標取得地上權，後續願意為國家利益讓出權利，使輝達（NVIDIA）順利進駐，已將地上權返還給台北市政府，未來也期待市府全力促成輝達在台布局。

投信、人壽合併敲定 銀行整併拚2026年底到位

銀行子公司營運表現而言，台新銀行前三季淨利息收入為245億元，較去年同期成長11.7%，本季度淨利息收益率(NIM)為1.34%，較前一季提升5基點(bps)，總放款達1.9兆元，較去年同期成長9.9%，淨手續費收入為129億元，亦較去年同期成長16.4%，主因為財富管理及信用卡淨手續費收入成長穩健，稅後淨利155億元，較去年同期成長10.8%。加計新光銀行7月24日到9月30日之稅後淨利，台新銀行及新光銀行合計獲利為175億元。銀行子公司授信資產品質也維持良好水準，台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.15%及819.4%，新光銀行逾放比及覆蓋率分別為0.12%及1062.4%。

在人壽子公司方面，台新人壽前三季稅後淨利為16億元，台新人壽及新光人壽合併獲利為26億元，其中含新光人壽7月24日到9月30日之稅後淨利。新光人壽初年度保費較去年同期成長26%達460億元，市佔率為6.2%。新契約CSM（合約服務邊際）大幅成長，較去年同期成長113%，達478億元。新光人壽販售之外幣保單有助降低避險成本及資產負債匹配，前三季外幣保單銷售較去年同期成長46%達290億元，佔初年度保費比重63%。

在證券子公司方面，台新證券稅後淨利達15億元，台新證券及元富證券合併獲利為28億元，其中也包含元富證券7月24日到9月30日之稅後淨利。台新證券及元富證券合併後的市場排名在經紀業務上升至第4名，在股票承銷上升至第1名。





