台新新光金首場旺年會 吳東亮期勉一馬當先

去(2025)年金融業獲利亮眼，盛大舉辦尾牙活動酬謝員工的貢獻。台新新光金於1月17日中午首度進行合併後的「2026企業旺年會」，來自全國及海外據點同仁共聚一堂，席開超過1,800桌，規模創下歷年最大。台新新光金董事長吳東亮不僅舉杯向同仁敬酒表達感謝與祝福外，更期許新的一年展現龍馬精神，合併成效一馬當先。

台新新光金「2026企業旺年會」於台北南港展覽館舉行，包下展館1樓及4樓二個樓層同步視訊轉播，讓逾18,000名員工一同參與台新金控與新光金控合併後的第一場旺年會。董事長吳東亮偕同夫人彭雪芬共同出席，進場時受到同仁熱情的簇擁、歡迎，展現出企業的強勁向心力。

吳東亮致詞表示，台新新光金控在去年7月24日完成合併，成為國內第4大金控公司，旗下投信、人壽子公司已陸續完成合併，證券與期貨也取得主管機關合併核准函。2025年金控全年獲利373.6億元、EPS1.91元，寫下歷史新高，這是同仁努力的共同成就。期勉今(2026)年台新新光金展現龍馬精神，讓企業一馬當先，擴大合併成效。

台新新光金「旺年會」熱鬧滾滾，不僅請來金曲獎「最佳演唱組合獎」的實力天團動力火車穿梭2個樓層，演唱多首經典名曲，帶動員工釋放熱情，更祭出摸彩總獎金高達2,500萬元，在中獎率超過7成的帶動下，全場歡樂氣氛大爆發，時時傳出中獎的歡呼聲，成功激勵員工士氣。

同時，戰神啦啦隊Taishin Wonders與味全龍啦啦隊小龍女也帶來熱力演出，員工所組成的表演聯隊更上場較勁，不但呈現高度凝聚力與團隊精神，也發揚台新新光金重視企業文化與社會責任的一面。

而新光人壽主辦逾20年的「新光盃街舞大賽」冠軍隊伍到場表演，融合節奏與力量的精湛舞技，讓熱鬧的旺年會充滿青春洋溢的熱情。活動最高潮是由吳東亮與彭雪芬壓軸抽出加碼獎項，高達300萬元大獎瞬間炸裂南港展覽館，也為「台新新光金控旺年會」畫下美好句點，期待2026年再現亮眼表現。

