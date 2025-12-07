台新新光金點燈 吳東亮宣示重返榮耀

台新新光金控5日舉辦聖誕點燈活動，並宣告2025年聖誕祭正式登場，這是台新金控與新光金控合併後首次進行的聖誕點燈，特別以「攜手同新、歡慶新局」為活動主題。台新新光金控董事長吳東亮親臨致詞時表示，要藉著新布置的燈飾所點亮的新光，向大家傳遞誠摯的祝福，「點亮新光」這幾個字，也意味著要帶領合併後的台新新光金控重返榮耀。

台新新光金控今年在台北市仁愛圓環打造全新升級的冬季繽紛聖誕，高達15公尺的聖誕樹每30分鐘定時飄下浪漫雪花，搭配會轉動的聖誕摩天輪與璀璨光廊，營造冬日限定的佳節氛圍，民眾可在「下雪聖誕樹」前拍照打卡，感受飄雪與燈光交織的溫馨聖誕。

除了仁愛圓環，台北車站對面的新光人壽摩天大樓前也設置一棵15公尺高、同樣會下雪的聖誕樹，搭配繽紛聖誕裝置妝點，成為北車周遭夜色中最閃耀的焦點。台新新光金控同時在金控總部及人壽子公司總部前裝置溫馨的聖誕造景，不僅象徵延續多年傳統，更代表集團將邁向嶄新里程碑。

點燈活動由仁愛國小弦樂團在現場演奏聖誕樂章，台新戰神啦啦隊（Taishin Wonders）穿插的熱力演出也將活動氣氛推向高潮。台新新光金控今年特別推出「關懷台灣之小農市集」，邀集長期支持合作的中寮蜂農及葡萄果農共同參與，推廣在地友善耕作理念，讓活動不僅充滿歡樂，更傳遞溫暖與關懷。

在活動現場，台新新光金控擴大串聯超過40家涵蓋各領域的人氣品牌與合作商戶，推出「限定聖誕專屬優惠」及「點亮我們的城市」活動。民眾完成指定任務，即有機會獲得台新銀行祭出的台新POINTS，可在「Richart Life APP」購物，此外也可填寫問卷抽大獎，透過線上線下都能同享喜悅。