台新新光金「合併後」首場旺年會！ 席開1800桌

台新新光金在南港展覽館，舉辦合併後的首場旺年會，包下2個樓層同步視訊連線，現場超過1萬8千名員工。（圖／東森新聞）





台新新光金在南港展覽館，舉辦合併後的首場旺年會，包下2個樓層同步視訊連線，現場超過1萬8千名員工，席開1千8百多桌，規模是歷年來新高。現場也邀請天團動力火車還有啦啦隊來表演，炒熱現場氣氛。董事長吳東亮致詞時則表示，今年營收再度創下佳績。

動力火車：「忠孝東路走九遍，穿過陌生人潮，搜尋你的臉。」

演唱經典歌曲，動力火車來到台新新光金2026企業旺年會，一上台就點燃全場氣氛，所有人大聲合唱。而這也是台新金控與新光金控合併後，首度舉行旺年會活動，現場有超過一萬八千名員工，席開一千八百多桌，規模是歷年來同業的新高，員工摸彩總獎金，達新台幣2500萬元。

廣告 廣告

台新新光金董事長吳東亮跟夫人彭雪芬共同出席，牽著手一起進場。台新新光金董事長吳東亮：「2025年台新新光金控，全年累計稅後盈餘，高達373億，每股累計稅後盈餘1.91元，都創下了歷史的新高。」

吳東亮指出，台新新光金控已經是員工總人數超過3萬3千人的大家庭，喊話要橫掃市場再創高峰。而活動中其他舞台表演，還包括戰神啦啦隊以及味全龍啦啦隊小龍女帶來精彩演出，讓員工歡呼聲連連。

更多東森新聞報導

善化農會好會賺 年終7至18個月 最高破百萬

華碩尾牙「AI領航」！施崇棠：是第四次工業革命

好運密碼？尾牙前播這首歌「全桌中獎」一票人實測回報

