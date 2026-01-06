台新新光金、新壽同獲保險品質獎多項大獎

台新新光金控資深執行副總陳恩光(右)、新光人壽副總陳國揚(左)出席領獎。

▲台新新光金控資深執行副總陳恩光(右)、新光人壽副總陳國揚(左)出席領獎。

「2026保險品質獎」今（6）日舉行頒獎典禮，台新新光金控榮獲「最值得推薦」-特優，子公司新光人壽則在「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」及「最值得推薦」等四大指標受到高度肯定，分獲特優及優等獎，顯示台新新光金控、新光人壽長期深耕臺灣，經營與服務深獲國人支持肯定。

該獎項於2022年首度將金控納入調查，從消費者對金控的推薦度勾選率，選出最值得推薦的金控公司。原台新金控分別在2022年、2025年奪下「最值得推薦」-特優，今年則是合併後首年即拿下特優。

子公司新光人壽亦獲消費者青睞推薦，在「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」及「最值得推薦」等四大指標受到高度肯定，分獲特優及優等獎，顯示新光人壽長期深耕台灣，經營與服務深獲國人支持肯定。特別是業務員是壽險業面對一般消費大眾的第一線人員，其操守、專業及壽險公司對業務員管理之良窳，關係投保大眾權益，影響保險業形象及公司經營績效，新光人壽以職能導向建構培訓體系，系統化培育優秀保險專業人才與業務菁英團隊，並推動「珍珠計畫」雙教練制度，形塑共好學習型組織氛圍。此外，提供線上數位結合線下實體的O2O壽險營銷學程、網路聯播早會等多元學習平台及引進多媒體互動培訓工具，並積極推動國際理財證照(RFC)累計714位業界排名第一，本次獲「業務員最優」可說是實至名歸。

新光人壽落實普惠金融的服務理念，為提升保戶及潛在保戶識別理賠風險能力，2024年與彤鳥社會企業有限公司合作，啟動「理賠沒問題」保險理賠小教室計畫；針對身心障礙者、高齡、新住民及18-20歲新鮮公民四大族群之保險理賠知識缺口，設計不同題材的理賠宣導內容，透過文字說明以及影音內容方式，使理賠重要訊息可即時傳遞，讓客戶於理賠申請時能更清楚自身權益。此外，新光人壽在數位服務上也強化各項多元數位工具的導入，於2025年提報數產署專案推廣金融數位信任驗證，並於協助壽險公會強化理賠醫起通2.0，讓理賠服務便捷也更貼近保戶的需求，優質的理賠服務獲「理賠服務最好」獎項。

此外，新光人壽近兩年展開60年來最大規模組織重塑計畫，推出「行銷制」來吸引更多新血加入，並以「來新光，開人生獨特的光」為主題，用幽默生動的方式展示新壽「高自由、高獎酬、高後援、高包容」的獨特職場優勢，廣邀Z世代職場新鮮人及轉職者加入業務菁英團隊，推出後成功創造品牌討論度，對品牌曝光與業務招募推動有顯著效益，業務組織人數不斷的呈現正成長，也因此拿下「最值得推薦」獎。

新光人壽在臺灣深耕逾一甲子，營業據點遍及全臺，以「人人有保險、家家有保障」為企業使命，為每一位保戶打造守護未來的大傘；且進一步結合社會趨勢與客戶需求，致力開發多元商品，積極邁向保障型商品的領導品牌。台新新光金控與新光人壽均秉持著「認真、創新、永續」的精神，積極發揮集團的整合綜效，為客戶提供多元且優質的產品與服務，致力滿足客戶全方位的金融需求。