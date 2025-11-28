台新新光金：銀行子公司合併 拚2026年底完成

（中央社記者呂晏慈台北28日電）台新新光金旗下子公司將陸續進行合併，總經理林維俊今天表示，盼於2026年底前完成銀行子公司合併；同時，基於今年獲利狀況，明年現金股利可望優於今年。

台新新光金今天舉行第3季線上法人說明會，由總經理林維俊、財務長賴昭吟，以及銀行、保險、證券各子公司董事長、總經理及執行長們共同主持。

台新新光金控前3季稅後淨利新台幣226億元，每股淨值為16.47元，每股稅後盈餘（EPS）1.3元，年化股東權益報酬率為9.35%。林維俊表示，銀行、保險、證券3大引擎持續保持穩健業務動能。

廣告 廣告

台新新光金控7月24日完成合併後，陸續推進旗下子公司合併進度。林維俊說明，台新投信與新光投信已於11月24日完成合併，合併後資產規模（AUM）達5300億元，躍升市場第9大投信；金管會11月25日核准通過台新人壽與新光人壽合併及更名案，合併基準日訂於2026年1月1日，合併後更名為「新光人壽保險股份有限公司」。

至於銀行子公司合併進度，林維俊表示，目前的目標是希望能在2026年底前完成台新銀、新光銀合併，不過，由於雙方系統都滿複雜，必須100%把握IT系統經多次測試都沒有問題，才會真的合併，盼在此前提下「能快盡量快」。

針對股利政策，台新新光金今年分配現金股利0.9元，林維俊表示，經營團隊明年將考量今年全年獲利及同業股利狀況，向董事會提出建議，估仍會以現金股利為主，金額應該會比今年更好，但仍須由董事會通過，與所有股東分享經營成果。

對於北士科T17及T18地上權案土地點交進度，林維俊說明，已完成塗銷及點交程序，這個案子算是已經結案；新光人壽當初完全合法、公開投標並取得地上權，為了國家公益做出犧牲，願意放棄地上權讓輝達（NVIDIA）進駐，接下來將由台北市政府讓輝達留在台灣。

此外，由於保險業明年將接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號保險合約），台新新光金說明，合併後CSM（合約服務邊際）餘額將超過新台幣2000億元，預估攤銷比率約7%。（編輯：林淑媛）1141128