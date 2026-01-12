台新新光2025年大賺374億 金控、銀行獲利均歷年第一

台新新光去年全年大賺374億元，金控、銀行獲利均歷年最高。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光金控(2887)自結獲利出爐了！根據最新統計，台新新光2025年12月單月獲利35億元，累計前12個月的獲利374億元，為歷年第1高；至於主要子公司台新銀行，去年12月單月獲利18億元，累計前12個月的獲利214億，持續創新高。

此外，新光人壽累計去年前12個月損失263億元，公司僅認列新光人壽7/24~12/31的損益。

台新新光表示，依國際財務報導準則第3號(IFRS 3,企業合併)規定，於合併時，須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。

企業合併會計調整項目包括: 可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本、避險成本差異調整、投資性及自用不動產認列折舊費用、保險負債攤銷等。不過，台新新光強調，該金額截至目前為止僅係初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定最多為自收購日起一年內，最終將依外部專家所出具之報告作為評估依據。

台新新光去年12月自結稅後淨利約34.6億元，累積稅後淨利及每股稅後淨利(EPS)分別為373.6億及1.91元。

進一步看各子公司獲利，台新銀行12月稅後淨利18.1億元，累積稅後淨利為213.9億元，較去年同期增加15.6%，續創歷年同期新高，主要受惠核心業務獲利動能持續成長。截至12月底逾放比為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為892.7%。

台新人壽12月稅後淨損10億元，主要是業績成長致初年損增加及依保險局準備金調整機制，2025年度稅前盈餘之30%提存「外匯價格變動準備金」約8.2億元所致；累計稅後淨利20.6億元，較去年同期增加，主係今年6月保險局準備金調整機制而收回責任準備金約53億元，並增提外匯價格變動準備金26億元則略為抵銷。

台新證券12月稅後淨利6.1億元，由於證券市場指數上漲，致營業證券處分及評價利益增加；累積稅後淨利24.5億元，較去年同期增加，主係承銷業務成長，使得４公司承銷業務收入增加所致。

新光銀行12月稅後淨利4.6億元，今年以來存放業務動能穩健，財富管理業績持續成長。資產品質維持穩健，截至12月底逾放比為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,051%。

新光人壽12月合併稅後淨利12.3億元，7/24~12/31累計稅後淨利56.8億。在經常性收益的挹注下，且受惠於大盤上漲，公司適時實現資本利得。另外，元富證券12月稅後淨利2.5億元， 7/24~12/31累計獲利約23.9億元。

