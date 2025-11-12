台新燦坤聯名卡預購 AI智慧眼鏡 最高回饋6%
台新銀行響應燦坤、蔡司與小林眼鏡共同推出的「EyeCare護眼生態圈」，整合AI智慧眼鏡銷售與專業配鏡服務，打造從科技到健康的一站式護眼體驗。凡於活動期間使用台新燦坤聯名卡消費，最高可享6%回饋，讓卡友輕鬆開啟智慧護眼新生活。
台新銀行表示，此次合作不僅深化與燦坤的夥伴關係，更展現聯名卡在「AI科技X健康生活」的延伸價值，讓消費者在享受創新科技便利的同時，也能守護日常視覺健康。
自即日起至11月16日，燦坤會員於全台燦坤門市預購 Rokid樂奇AI智慧眼鏡，可享限時會員預購價；若使用台新燦坤聯名卡單筆不分期且刷滿1萬2600元(含)以上，限量贈送600元燦坤APP銀行專屬現折券（等同4%回饋），並再享最高2%燦坤K幣，合計最高回饋達6%。
此外，自即日起至12月31日，至小林眼鏡門市消費並完成活動登錄，亦可獲得5%燦坤K幣加碼回饋，共同響應「EyeCare護眼生態圈」倡議，鼓勵民眾從日常消費實踐護眼行動，讓消費者一次滿足科技、健康生活與回饋需求。
卡友可透過燦坤門市、台新銀行官網或Richart Life App申辦台新燦坤聯名卡。新戶核卡30天內任刷5筆，即可折抵燦坤會員費乙次（市價500元）；同時，符合首刷禮門檻者，於燦坤門市或線上購物單筆滿300元，即可任選陶瓷吹風機、萬國轉接頭、電競滑鼠等迎新好禮乙份，每月於燦坤通路分期滿額，還能再享最高2400燦坤K幣回饋。
