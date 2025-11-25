台新與新壽預計明年1/1合併 新壽勞資團體協約昨簽訂

【記者許麗珍／台北報導】台新新光金控7月完成合併後，台新與新光人壽合併預計於明年1月1日完成。台新新光金控今表示，子公司新光人壽已完成勞資團體協約簽訂。

「新新併」台新新光金控今年7月完成合併後，旗下子公司的整合作業正式邁入第一階段，投信子公司打頭陣啟動整併工程，台新投信和新光投信昨（24日）完成合併，台新新光金控董事長吳東亮昨會後受訪表示，台新投信將成為市占前十大、挑戰兆元規模，外界關心台新與新光人壽何時正式合併，他表示會配合明年1月1日 IFRS 17 以及 ICS 上路，合併會如期在明年1月1日完成，合併後總資產將超過8兆元，其中新壽就占據半數。

台新新光金控今表示，子公司新光人壽致力員工照顧，為進一步保障員工與企業雙方權益，日前與企業工會、高雄市分公司企業工會完成團體協約簽約，邀請勞動部勞動關係司長王厚偉及科長黃春玉科長、台北市勞動局副局長梁蒼淇、台北市產業總工會副理事長王燕杰、秘書長陳淑綸蒞臨見證，象徵勞資溝通達成重要里程碑，雙方未來將緊密合作，共同營造友善職場環境。

台新新光金控表示，這次協約歷經充分協商與溝通，針對留任、退休、福利等制度與面向凝聚共識，希望建立更制度化與透明化的平台，展現新光人壽在制度完善、員工關懷及職場穩定方面的努力與決心，期盼透過這份協約，能為企業勞資合作樹立典範，讓同仁在安定且充滿支持的環境中發揮所長。

新光人壽在公部門代表見證下，與工會完成團體協約簽署。新光人壽提供

