台新蔬食國際論壇新加坡登場 聚焦永續飲食與植物性創新

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（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】由台灣米其林綠星純素餐廳「陽明春天」主辦的「2026新加坡蔬食國際論壇」於新加坡舉行，集結台灣、新加坡及東南亞多國逾200位產官學界代表，共同探討永續飲食與植物性飲食發展，成為台新飲食文化交流的重要里程碑。

來自台灣與東南亞多國的200位代表齊聚新加坡，「2026蔬食國際論壇」以永續飲食為核心展開交流。（灃食教育基金會提供）

本次論壇以「Plant-Based by Design：以植為本的設計，重新構思長壽與創新」為主題，從生活風格、飲食教育及食品創新三大面向展開交流，期望透過設計思考推動永續飲食發展，在兼顧美味與健康的同時，重新定義未來飲食模式。

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其中「教育論壇」場次特別邀請灃食公益飲食文化教育基金會董事長暨執行長林芳燕，以及大林慈濟醫院副院長林名男醫師，分別從教育推動與醫學實證角度，探討如何建立健康飲食習慣，並推動下一代實踐更永續的蔬食生活。

來自台灣與東南亞多國的200位代表齊聚新加坡，「2026蔬食國際論壇」以永續飲食為核心展開交流。（灃食教育基金會提供）

林芳燕指出，透過將食育教材融入十二年國教課綱，結合跨領域教學、師資培訓及多元教材資源，協助校園系統性推動飲食教育，同時以專欄、講座與Podcast等形式推廣飲食知識，建構從校園延伸至家庭與社會的飲食教育網絡。

她並指出，8至12歲為飲食偏好養成關鍵期，對未來健康影響深遠，因此透過教育引導學生建立正確飲食觀念與永續意識至關重要。

在醫學研究方面，林名男醫師以橫跨20年的慈濟世代追蹤研究、超過1萬3千名志工資料為基礎指出，植物性飲食在多項慢性病預防上具顯著成效，包括第二型糖尿病風險降低35%、缺血性中風風險最高降低74%，以及中年採植物性飲食者失智風險降低33%至38%。

來自台灣與東南亞多國的200位代表齊聚新加坡，「2026蔬食國際論壇」以永續飲食為核心展開交流。（灃食教育基金會提供）

他指出，研究對象生活型態規律，幾乎不抽菸、不飲酒，使研究更能凸顯「純粹飲食」對健康的影響。他同時提醒，採行全植物飲食者應適度補充維生素B12，以確保營養均衡與健康安全。

此外，灃食基金會也將理念延伸至實務行動，今年暑假將與陽明春天合作推出「米其林綠星小廚神夏令營（Green Star Kids）」，由主廚親自帶領8至15歲學童透過料理實作、食材認識與科學體驗，在互動學習中建立對永續飲食的理解與興趣。