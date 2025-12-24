台新街口聯名卡明年升級 新戶13.5%回饋

▲街口支付攜手台新銀行的全新「街口豬富卡」，2026年升級聯名卡權益。（圖╱街口支付提供）

[NOWnews今日新聞] 新年新氣象！街口支付攜手台新銀行，2026年再度升級台新街口聯名卡權益，並以全新名稱「街口豬富卡」，延續卡友最有感的「免切權益、 無腦刷」精神，豬富卡一般消費享1%無上限回饋，搭配精選通路最高3.5%回饋。同時，繳費回饋方案強勢回歸，且新戶再享最高13.5%街口幣回饋，超狂權益給好給滿！

豬富卡主打一 般消費享1%無上限回饋，搭配精選通路最高3.5%回饋，新戶再享全年10%加碼，最高可享13.5%街口幣回饋，同時，深受卡友肯定的繳費回饋機制強勢回歸，權益給好給滿一整年，讓卡友刷的省心、回饋更有感。

新戶於2026年3月31日前透過指定連結申辦街口豬富卡，即可享為期一整年 的新戶專屬加碼權益。凡綁定街口支付或其他電子支付（LINE Pay、icash pay）、海外消費（含線上交易），以及購買機票，皆可享筆筆10%回饋幣，整年最高可拿9600元街口幣。

此外，新戶加碼權益適用於超商、 繳費等多元通路，回饋更可疊加基礎1%及精選通路2.5%加碼，最高回饋達13.5%，讓每一次消費都轉化為實實在在的回饋價值。

延續既有回饋基礎，街口豬富於2026年全面擴大精選通路版圖，除原有百貨、外送、交通與旅遊平台外，進一步納入美廉社、 聖德科斯等日常採買生活通路，讓卡友在日常補給與生活消費中，也能輕鬆累積回饋。

旅遊場景也同步升級，除了訂房、 訂票平台外，更擴及eSIM 、機場接送、停車服務等出國必備項目，從行前準備到返國行程，全程可刷、筆筆有感，打造完整的出國「一條龍」回饋體驗。

街口指出，於精選通路消費，不論使用街口支付、實體卡、Apple Pay或Google Pay，皆可享一般消費1%，加上精選通路加碼2.5%，合計3.5%街口幣回饋，免切權益、不必記通路，天天刷都對。

而過去深受卡友青睞的繳費回饋機制，2026 年於豬富卡全面回歸再升級。透過街口支付App 繳費專區使用豬富卡繳納各類帳單，即可享0.15% 無上限回饋，當月繳費金額累積達指定門檻後，再加碼2%回饋，合計最高可享 2.15% 回饋 。

2026年第一季也限時加碼，每月繳費達指定門檻的前1萬名卡友，可再享額外3%回饋，單月最高回饋上看5.15%，讓帳單也能繳得很有超值感。

