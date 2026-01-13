台新證併元富證、台新期貨併元富期貨 金管會通過

（中央社記者蘇思云台北13日電）金管會今天宣布，通過台新新光金旗下子公司台新證券合併元富證券、台新期貨合併元富期貨案。合併後台新證券與台新期貨為存續公司，元富證券及元富期貨為消滅公司，合併基準日預定為今年4月6日。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，此案因台新金與新光金去年7月24日合併為台新新光金，後續雙方子公司陸續合併，先是台新投信與新光投信合併，其次是台新人壽合併新光人壽案，以台新人壽為存續公司，並更名為新光人壽，現在則進行到證券期貨子公司。

黃仲豪指出，截至2025年底，台新證券原市占率為2.19%，元富證券市占率為2.94%，台新證券經紀業務據點增為55處，預計市占率增加至5.13%，市占率排名由第16名提升至第4名，合併後員工總數2763人。

黃仲豪指出，合併後台新期貨經紀業務市占率預計增加至4.13%，市占率排名由第11名提升至第6名，合併後員工人數164人。

金管會表示，自合併基準日起，元富證券、元富期貨帳列的所有資產、負債及一切權利義務，分別由台新證券、台新期貨概括承受，原客戶權利不受影響。

至於台新新光金後續剩下銀行子公司還未合併，金管會銀行局副局長王允中指出，台新銀行與新光銀行預計2027年1月1日合併，主要是因銀行有資訊系統要整合，兩家不同資訊系統對接需要較審慎，因此需要較多時間進行。（編輯：林淑媛）1150113