籃球場館也有夜市風！臺北台新戰神籃球隊11月15、16日在臺北和平籃球館分別對上新北國王與桃園台啤永豐雲豹，全隊展現堅強不服輸的拚戰精神，以一勝一負作收。台新證券更攜手戰神共同打造「臺味戰場」主題週，現場設置遊戲攤位，把臺灣夜市文化原汁原味搬進球場，結合籃球賽事及臺味文化推廣理財觀念，達成寓教於樂的目的。

台新證券攜手戰神打造球場夜市風 籃球賽事融入臺味文化推廣理財觀念。（圖／台新證券提供）

周末的球賽也邀請台新證券董事長郭嘉宏擔任開球嘉賓，為球賽點燃熱血拚戰的氛圍，台新證券總經理陳立國也率領同仁們到場觀戰，以實際行動為台新戰神的球員們應援打氣。

台新證券表示，本次主題週以「臺味戰場」為概念，將臺北和平籃球館的環廊打造成宛如夜市場景，現場設置「戰神版麻將對對碰」、「戰神賓果機」等闖關遊戲攤位，只要闖關成功即可獲得戰神限量周邊商品，包括戰神摺疊露營椅、TAIPEI MARS x MiiR 戰神雪花露營杯、戰神裝備多功能後背包等好禮。此外，中場登場的「寧夏夜市千歲宴」挑戰賽更是創意十足，邀請現場球迷組隊參賽，先從罰球線投籃命中，再抽出指定夜市料理任務，參賽者必須在限時內找出正確食材並完成堆疊。率先完成的隊伍即可獲得「寧夏夜市千歲宴」好禮，創意的場邊互動也讓現場歡呼聲不斷，氣氛嗨到最高點。

為了讓民眾在觀賽之餘也能認識理財的重要性，主題週活動也結合金融教育與投資推廣，只要參加「台新證券X Richart定期定額」活動，使用 Richart APP 開立台新證券戶，即可獲得 100 R幣並享有抽中 iPhone Air 的機會；首次預約定期定額再送 100 R幣，鼓勵民眾以「小錢出發，大夢實現」，找到適合自己的投資方式。

台新證券表示，本次與臺北台新戰神攜手打造主題週，希望以貼近年輕世代的方式，將理財觀念融合籃球賽事及臺味文化，讓投資理財變得活潑有趣，讓球迷體驗夜市的熱鬧氛圍之際，也能在遊戲過程中學習投資觀念，開啟理財之路的第一步。未來，臺北台新戰神也將持續推出更多創新活動，讓球迷在支持主隊的同時，也能感受滿滿的驚喜，為球場注入更多活力與熱情。



