台新證券榮獲三項國家品牌玉山獎 以客為本

南部中心／劉安晉、陳姵妡 高雄報導受到非洲豬瘟影響，全台禁運禁宰，豬肉攤商被迫放"無薪假"，攤商有的休息，有的改賣其他肉品，為了減輕攤商負擔，高雄市長陳其邁，指示11月免收豬肉攤商攤位使用費。而台南市長黃偉哲跟彰化縣和美鎮長，也跟進減免租金的政策，力挺攤商共度防疫關鍵期。但市府免收豬肉攤位使用費，只針對公有零售市場，民有市場的攤商難免失落。（圖／民視新聞）高雄左營哈囉市場內，豬肉攤商大部分都沒營業，但有豬肉攤為了生活，短期內改賣雞肉，豬肉攤還掛上土雞肉招牌。市場豬肉攤商：「賣豬肉習慣了，客人就是沒有豬肉，有些是捧場的客人，可能幫你買一下這樣而已，不然怎麼辦連休那麼多天，怎麼活。」受到豬瘟影響，豬肉攤商被迫放"無薪假"，攤商有的停業，有的改賣其他肉品，為了減輕攤商負擔，高雄市長陳其邁，指示11月免收豬肉攤位使用費。高市府經發局副局長陳怡良：「為感謝落實防疫，並照顧本市公有市場，豬肉攤商生計，市府將免收豬肉攤位，使用費一個月。」哈囉公有零售市場自治會長林靜宏：「豬肉攤差不多有20攤，多少貼補減少些損失啦，他們沒有賣豬肉，已經都沒有收入。」多個縣市，推出免收使用費政策，要力挺攤商共度防疫關鍵期。（圖／民視新聞）自由市場內，還有豬肉攤商拿出剩餘庫存來販賣，但市府免收豬肉攤位使用費，只針對公有零售市場，民有市場的攤商難免失落。自由市場豬肉攤商：「稍微有點可惜，會想要爭取，如果減免的話，會比較好一點啦。」全台都沒豬可賣，不只高雄力挺攤商，彰化縣和美鎮，也有許多攤商無法做生意，鎮長也宣布減收一個月的租金，而台南也跟進政策，則是減免15天使用費。台南市長黃偉哲：「所以針對市場，傳統市場裡面溫體豬肉的攤販，我們公有市場，我們會給予他這15天裡面，我們給予租金減免。」彰化縣和美鎮鎮長林庚壬：「大家共體時艱，我們和美菜市場傳統市場，我們一律所有的豬肉攤，我們都減免一個月的租金。」多個縣市，推出免收使用費政策，要力挺攤商共度防疫關鍵期，豬肉攤商被迫"放大假"，不管有無補助，只希望疫情能快點穩定下來，讓攤商能恢復正常營業。原文出處：豬肉攤商被迫放「無薪假」 陳其邁：１１月免收攤位使用費 更多民視新聞報導謝龍介超尬「飆錯部長」管碧玲笑瘋！她偷捕刀2句網扛不住了新北議會聚焦豬瘟防疫 廖宜琨率黨團力挺台灣豬、籲全面戒備新北封存80公斤可疑豬肉 張嘉玲批侯友宜：中央已下達指示「一律銷毀」

民視影音 ・ 14 小時前