台新證券榮獲三項國家品牌玉山獎 以客為本
【記者卓羽榛臺北報導】台新證券秉持以客為本的服務精神，持續以創新思維優化客戶使用體驗，在第22屆國家品牌玉山獎榮獲「最佳人氣品牌類－信用資券線上償還自動化」、「最佳人氣品牌類－小新股利查詢」，以及「最佳產品類－海外債」，三項大獎，展現台新證券在金融科技創新、數位轉型的卓越成果。
榮獲最佳人氣品牌獎的「信用資券線上償還自動化」服務，整合「現金償還」與「現券償還」功能，從試算、申請到進度查詢皆為線上作業，讓客戶能即時掌握還款進度，節省人工作業時間；服務上線以來，累計服務超過千名客戶，處理金額逾新台幣6,000萬元，大幅提升效率並降低風險，成為金融業數位流程創新的標竿。
同樣拿下最佳人氣品牌獎的還有「小新股利查詢」，該服務整合「除權息日誌」、「已領取股利」及「未來股利」三大模組，讓投資人即時掌握個人持股配息與現金流狀況；卡片式設計與個人化提醒功能，使用者可自行設定通知，參與除權息，上線後首月推播量即達5,000筆，深受投資人信賴。
榮獲「最佳產品獎」的海外債券電子交易平台，具備「小額申購、電子化交易、友善介面」三大特色，成功將高資產客戶專屬的海外債券投資帶入大眾市場，投資門檻僅需1,000美元即可投資海外債券。透過平台提供即時市場資訊、配息時程與完整商品資料，大幅降低投資難度；此外，平台嚴謹的資安與破壞性測試流程，確保交易安全與品質穩定，實踐普惠金融理念。
台新證券表示，榮獲國家品牌玉山獎是對公司創新實力的肯定，未來將持續結合集團資源，深化數位生態系統建構，運用AI智能、大數據分析與資安防護技術，打造安全、便捷且具高度價值的數位金融服務，致力成為最值得信賴的證券品牌。
其他人也在看
陳駿季主持非洲豬瘟應變中心記者會（1） (圖)
非洲豬瘟中央災害應變中心29日下午在農業部防檢署召開記者會，由指揮官、農業部長陳駿季（圖）主持。中央社 ・ 16 小時前
照護口腔健康 花衛局籲從「齒」開始
花蓮縣衛生局攜手花蓮縣牙醫師公會，持續推動「住宿型機構口腔健康照護」，邀請專業牙醫師深入住宿機構，手把手教導及示範各類住民口腔清潔技巧，課程中牙醫師親自帶領照顧服務員與護理人員示範正確的刷牙步驟與口腔按摩技巧，教導實際操作流程，針對臥床及無法自行潔牙的住民，示範合宜的潔牙技巧與口腔黏膜照護方法，讓機構的照護人員能夠具備完整的口腔健康識能，協助老大人與失能住民「健康從齒」開始。花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，衛生局所管轄的住宿型機構共有十三家，包含五家一般護理之家、五家精神護理之家及三家長照機構，住民人數超過二千人。住宿機構的口腔照護一直是容易被忽略的環節，口腔健康與全身健康息息相關，影響營養攝取、感染風險，與長者常見的肺炎發生率密切相關。住在機構內大多是長者或是失能者，潔牙能 ...台灣新生報 ・ 14 小時前
豬隻禁令衝擊 陳駿季：補貼11/1提出 盼物價穩定
（中央社記者汪淑芬台北29日電）台中梧棲一處養豬場出現非洲豬瘟，全台活體豬禁宰、禁運至11月6日，影響養豬相關產業。農業部長陳駿季今天表示，預定11月1日提出補貼方案，希望小吃店價格不要有太大變動。中央社 ・ 12 小時前
從「偷偷夢想」到「認真思考」 徐若熙宣布挑戰旅外之路
中華職棒大聯盟29日公告，味全龍徐若熙選手提出行使旅外球員權利。對此，味全龍隊丁仲緯領隊表示，樂見徐若熙選手提出旅外球員申請，將依規定程序與有興趣的球隊進行洽談。球團感謝徐若熙長期以來的努力與貢獻，並祝福他未來發展順利、實現自己的夢想。 徐若熙也發表聲明，表示自己高中時期就夢想有一天能挑戰旅外，「但當時自己的條件、身體素質都還差很遠，所以也就只是自己偷偷夢想一下而已，從未說出口」。 後來進入職棒，雖然還是遇到傷痛困擾，但徐若熙說很幸運自己在味全龍隊，不論董事長、領隊、總教練、教練團、防護團隊、所有行政後勤人員都給予他最大支持，幫助他克服所有困難，持續進步。 徐若熙透露，今年季前，即便很多人都在說他有這個資格旅外，但當時他並不篤定。今年球季下來他學會了很多，懂得怎麼在狀況不好時投球，怎麼適時調整應付不同的身體狀況，「現在我覺得我好像可以認真思考旅外這件事了」。 徐若熙感謝味全龍隊一路幫助，也謝謝味全龍推手魏應充先生支持他出國挑戰。接下來的合約事宜將會交給球團及所屬經紀公司展逸國際一同協助，無論明年球季在哪裡投球，徐若熙強調，他都會提醒自己要持續進步，絕不鬆懈。 徐若熙在中職一軍累積滿三年中央廣播電台 ・ 18 小時前
智能複合式手術結合導航 助嚴重脊椎側彎病童正常行走與上學
成大醫院持續推動智慧醫療新技術，打造兼具即時影像導航與多專科整合功能的「智能複合式手術室（Hybrid Operating Room）」。這項創新設備近期已應用於多例高難度脊椎畸形矯正手術，在骨科部脊中廣新聞網 ・ 8 小時前
北部持續下雨！4縣市大雨特報 下波東北季風週五報到｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播Tuhi。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 19 小時前
中職／確定行使旅外資格！味全龍王牌徐若熙發聲了
中職／確定行使旅外資格！味全龍王牌徐若熙發聲了EBC東森新聞 ・ 17 小時前
握力下降恐是身心健康警訊
提拿物品、開瓶蓋到打掃家務，這些日常生活中平凡的動作都少不了握力的幫助，近年來「握力」已從單純的力量測量，演變為評估身體功能與健康狀態的重要觀察指標，尤其在高齡族群中更具意義。董氏基金會引述一篇今年三月發表於《老化臨床與實驗研究》期刊的研究指出，憂鬱症、高血壓、糖尿病、阿茲海默症、骨關節炎等疾病以及日常活動困難都與握力衰弱有關。該研究由阿拉伯聯合大公國沙迦大學的學者進行，採用「歐洲健康、老化與退休調查（SHARE）計畫」資料進行分析，自二○一五至二○二二年間，追蹤來自十二個歐洲國家、五十歲以上的老年人，共一萬七六九八名。研究者以血漿胱抑素C與總膽固醇比值來評估未來出現低握力的風險，同時收集受試者的生活品質、日常活動困難以及多種共病情況。結果發現，胱抑素C與總膽固醇比值愈高 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
禁宰令衝擊! 豬肉攤商被迫放"無薪假" 陳其邁指示11月免收攤位費
南部中心／劉安晉、陳姵妡 高雄報導受到非洲豬瘟影響，全台禁運禁宰，豬肉攤商被迫放"無薪假"，攤商有的休息，有的改賣其他肉品，為了減輕攤商負擔，高雄市長陳其邁，指示11月免收豬肉攤商攤位使用費。而台南市長黃偉哲跟彰化縣和美鎮長，也跟進減免租金的政策，力挺攤商共度防疫關鍵期。但市府免收豬肉攤位使用費，只針對公有零售市場，民有市場的攤商難免失落。（圖／民視新聞）高雄左營哈囉市場內，豬肉攤商大部分都沒營業，但有豬肉攤為了生活，短期內改賣雞肉，豬肉攤還掛上土雞肉招牌。市場豬肉攤商：「賣豬肉習慣了，客人就是沒有豬肉，有些是捧場的客人，可能幫你買一下這樣而已，不然怎麼辦連休那麼多天，怎麼活。」受到豬瘟影響，豬肉攤商被迫放"無薪假"，攤商有的停業，有的改賣其他肉品，為了減輕攤商負擔，高雄市長陳其邁，指示11月免收豬肉攤位使用費。高市府經發局副局長陳怡良：「為感謝落實防疫，並照顧本市公有市場，豬肉攤商生計，市府將免收豬肉攤位，使用費一個月。」哈囉公有零售市場自治會長林靜宏：「豬肉攤差不多有20攤，多少貼補減少些損失啦，他們沒有賣豬肉，已經都沒有收入。」多個縣市，推出免收使用費政策，要力挺攤商共度防疫關鍵期。（圖／民視新聞）自由市場內，還有豬肉攤商拿出剩餘庫存來販賣，但市府免收豬肉攤位使用費，只針對公有零售市場，民有市場的攤商難免失落。自由市場豬肉攤商：「稍微有點可惜，會想要爭取，如果減免的話，會比較好一點啦。」全台都沒豬可賣，不只高雄力挺攤商，彰化縣和美鎮，也有許多攤商無法做生意，鎮長也宣布減收一個月的租金，而台南也跟進政策，則是減免15天使用費。台南市長黃偉哲：「所以針對市場，傳統市場裡面溫體豬肉的攤販，我們公有市場，我們會給予他這15天裡面，我們給予租金減免。」彰化縣和美鎮鎮長林庚壬：「大家共體時艱，我們和美菜市場傳統市場，我們一律所有的豬肉攤，我們都減免一個月的租金。」多個縣市，推出免收使用費政策，要力挺攤商共度防疫關鍵期，豬肉攤商被迫"放大假"，不管有無補助，只希望疫情能快點穩定下來，讓攤商能恢復正常營業。原文出處：豬肉攤商被迫放「無薪假」 陳其邁：１１月免收攤位使用費 更多民視新聞報導謝龍介超尬「飆錯部長」管碧玲笑瘋！她偷捕刀2句網扛不住了新北議會聚焦豬瘟防疫 廖宜琨率黨團力挺台灣豬、籲全面戒備新北封存80公斤可疑豬肉 張嘉玲批侯友宜：中央已下達指示「一律銷毀」民視影音 ・ 14 小時前
安倍師徒情牽外交線 川普超暖待日相高市如小妹
美國總統川普結束日本訪問，與日本首相高市早苗分別前往南韓，準備出席APEC會議。日本媒體盤點此次日美峰會成果，認為日本政府打出的「安倍晉三牌」奏效，快速拉近了兩人距離，達到高市早苗會前期待的締結個人情誼。雙邊也簽署共同宣言，強調深化軍事、經濟等合作；兩國部長級閣僚也簽署造船合作備忘錄；川普也另外出席民間商務活動，與多間日本企業簽訂超過4千億美元的投資協議。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
峴港新玩法2／米其林認證的海景餐廳、從養牛開始自製起司的美味披薩！他們用職人精神重新定義在地美食
在峴港，吃海鮮是日常，但新一代的海鮮餐廳早已脫離粗獷的大排檔印象。創立於1991年的「My Hanh Seafood（美幸海鮮餐廳）」是當地老字號名店，因早期法規寬鬆，得以在美溪海灘搶下海景第一排。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
大陸外交部宣佈習川會10/30釜山登場
美國總統川普多次預告，將在10月30日，與大陸國家主席習近平，在南韓會面。不過由於大陸方面始終諱莫如深，使得外界對川習兩人是否能夠會面，也抱持高度懷疑。而大陸外交部今（29）日終於正式宣佈，大陸國家主中廣新聞網 ・ 16 小時前
川習會效應帶動中國股市上漲 滬指收盤站上4千點大關
（中央社台北29日電）中國股市今天在「川習會」成形及「十五五」規劃效應下，吸引短線買盤湧入，帶量走高。終場三大指數同步上漲，其中上證指數以4016點作收，站上10年未見的4000點大關；滬深二市成交額也增至人民幣2.256兆元，較昨天放大逾1000億元。中央社 ・ 15 小時前
突襲現代工廠和3500億美元卡關 川普韓國行談判可能有阻礙
美國總統川普在日本取得4900億美元投資承諾後，亞洲行的下一站將轉往韓國，預計10月29日與韓國總統李在明會面。然而，雙方在美韓貿易協議談判上仍陷入僵局，焦點集中在川普要求韓國對美國進行3500億美元投資的執行方式上。根據華府與首爾高層官員透露，韓國政府對直接投資模式持保留態度，擔心大規模資金外流可能衝擊國內金融穩定。首爾方面傾向以貸款或貸款擔保形式分階段進......風傳媒 ・ 14 小時前
電腦導航技術 成醫提升脊椎手術精準與安全性
成大醫院持續推動智慧醫療新技術，打造兼具即時影像導航與多專科整合功能的「智能複合式手術室」。這項創設備近期已應用於多例高難度脊椎畸形矯正手術，成醫脊椎外科林政立主任率領的團隊努力下，手術精準度與安全性大幅提升，為脊椎手術開創新的里程碑。成大醫院骨科部醫師林政立表示，多名嚴重脊椎側彎病童，在複合式手術室中進行三維矯正與固定手術，結合即時電腦斷層掃描（CT）、脊椎導航系統及神經監測技術，讓醫師能在手術中即時確認每個步驟，確保神經安全。術後影像顯示脊椎軸線恢復良好，病童術後追蹤，能正常行走與上學，無神經併發症。林政立表示，傳統脊椎畸形手術，必須仰賴術前影像與術中經驗判斷，誤差容忍度極低，稍有偏差即可能影響神經功能。成醫的複合式手術室，整合可移動式CT影像系統與導航平台，包含即時 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
范姜彥豐控粿粿婚內出軌！ 蔡瑞雪聲援：我也剛經歷被背叛
范姜彥豐昨（29日）控訴粿粿與「王子」邱勝翊在3年的婚姻中婚內出軌，甚至強調「有明確出軌證據」；事件延燒之際，「北一女神」蔡瑞雪則挺身聲援范姜彥豐，同時公開自己也才剛遭遇相同經歷。對此，范姜彥豐也再度開口回應，首度談及好友的聲援，親曝蔡瑞雪「一直關心我、鼓勵我。」自由時報 ・ 2 小時前
哈瑪斯還人質遺體造假 以色列怒轟加薩20死
以哈脆弱的停火協議，再度在鮮血與灰燼中崩解。以色列方面宣稱軍隊又遭到哈瑪斯攻擊，並拍到哈瑪斯人員拖來一具遺體先埋起來，然後假裝成剛發現的人質遺體，騙過紅十字會人員，運往以色列，因此指稱哈瑪斯違反停火協議，當地時間10月29日凌晨，再度強力轟炸加薩多地，目前知道至少20人罹難，包括婦女與孩童。聯合國方面批評停火太脆弱，表示若沒有有效問責機制，來追究以色列與哈瑪斯的戰爭罪，就不會有穩固的停火。但美國與以色列皆非國際刑事法院ICC成員國，不受管轄，美國還宣稱這只是「一點小火光」，停火協議仍然有效。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
【公告】是方董事會決議股利分派
日 期：2025年10月28日公司名稱：是方(6561)主 旨：董事會決議股利分派發言人：劉耀元說 明：1. 董事會決議日期：114/10/282. 股利所屬年(季)度：114年 上半年3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：514,525,242(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元中央社財經 ・ 1 天前
被封演藝圈發電機！楊千霈宣布離婚9個月 認了告誡孩子：別閃婚
menomeno及日京山風創辦人張景嵐攜手人類圖畫館館長游沛宸Yuyu合作主持全新Podcast節目「好丫」。本周最新一集邀來三金典禮紅毯御用主持人楊千霈作客，為舞台劇《倒數婚姻》宣傳，她與主持人們分享這幾年人生的重大轉變，包括愛情婚姻及身體健康，表示自己出道邁入第26年，如今學不僅看淡事情，也欣然接受面臨的種種挑戰，另外，她也坦言對愛情仍抱有期待。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
旺旺孝親獎》孝親楷模花蓮王亭潔堅毅感恩 觸動人心
第四屆「旺旺孝親獎」選出十位孝親楷模，包括來自台灣的王亭潔、蔣昌冬、陳俊傑、楊春茶及湖南的李發英、許金杏、唐愛民、河南的趙伏妮等，昨頒獎前播放的孝親楷模紀錄影片，真實動人的故事與影像呈現了現代孝順的多樣面貌，感動全場。工商時報 ・ 5 小時前