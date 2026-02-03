台新證券x印花樂 臨櫃線上開戶皆有獎

【記者柯安聰台北報導】農曆春節將至，許多民眾已開始規劃年終獎金與紅包用途，金融市場也將迎來年度最熱絡的「開戶潮」與「資金佈局期」。根據過往經驗，許多投資新手傾向選在此時將閒置資金投入股市，藉由「定期定額」或「零股交易」參與市場成長；而資深投資人則多關注「元月行情」與新年度產業趨勢，積極尋求切入點。



看準這波新春理財熱潮，台新證券宣布即日起，與臺灣人氣設計品牌「印花樂inBlooom」聯名合作，祭出開戶即贈馬年限定春聯、財氣滿滿紅包袋、日日旺咖啡組等應景好禮，陪伴投資人搶得新年投資先機，同時又可獲得應景的年節好禮。



台新證券總經理陳立國表示，投資不是冷冰冰的數字跳動，更應具備生活的溫度。今年特別跨界攜手「印花樂（inBlooom）」，將象徵臺灣在地生活記憶的印花圖騰融入金融場景。活動主題巧妙運用馬年生肖寓意，取「加碼」諧音，象徵在波動的市場中，為投資人的財富與生活質感雙重加分，讓嚴肅的投資決策增添一份新春的喜悅與文創質感，鼓勵投資人在新的一年勇敢跨出理財步伐。







（圖）台新證券x印花樂新春跨界合作，祭馬年應景好禮，臨櫃線上開戶皆有獎



因應民眾年前換新鈔、辦年貨的需求，台新證券特別將「臨櫃服務」升級為新春贈禮站。針對偏好專人服務的「臨櫃新戶」，只要在活動期間（即日起至2月28日）親臨全臺台新證券據點完成開戶，不需抽獎、不用等待，現場即可將印花樂聯名設計的「馬年春聯」、「財氣滿滿紅包袋」與「日日旺咖啡組」帶回家，讓您在過年期間發出的紅包與貼出的春聯都比別人更有質感。台新證券希望透過這份實體的溫暖，鼓勵投資新手在專業營業員的協助下，安心踏入資本市場。



除了臨櫃的即時好禮，台新證券更準備了只要在活動期間內完成指定任務，不論是「線上新戶」或「資深老朋友」都有機會抽中實用與美感兼具的「聯名舒壓頸枕」。這款頸枕全程由印花樂親自操刀設計與製作，展現品牌一貫的細膩工藝。頸枕以溫潤的米色為底，布滿了以紅、灰為主色調的手繪插畫圖案，內容包含象徵財富的錢幣、K線圖與印花樂經典元素等，巧妙將金融理財元素融入生活用品中，並在細節處點綴台新證券的標誌，既時尚又具品牌特色。



陳立國強調，投資是一場長期的馬拉松，想要贏在起跑點，年初的資產配置往往決定了整年度的投資績效。透過「花樣新春・好禮加馬」活動，台新證券希望能成為投資人最堅實的後盾，無論是剛起步的小資族，或是經驗豐富的操盤手，都能在這個新春佳節，利用台新證券便捷的數位工具與優質服務，為自己的財富版圖立下新的里程碑。（自立電子報2026/2/3）