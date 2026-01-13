台新證、元富證合併案過了 台新證董座由他接任

去年7月台新金、新光金合併後，旗下證券、期貨子公司也獲得金管會點頭，將在4月6日合併，合併後台新證董座，據悉，將由現任元富證董座、券商公會理事長陳俊宏接任台新證董座。目前台新新光金旗下僅剩台新銀行、新光銀行尚未整併，金管會銀行局表示，台新銀、新光銀證並預計明（2027）年元月才會完成。

新新併再邁步，金管會通過，台新證券合併元富證券，以及台新期貨合併元富期貨案，合併後，台新證市占率一口氣增加到5.13%，從原先第16名提升至第4名；台新期貨經紀市占業務也成長到4.13%，市占率也從第11名衝到第6名。

證券期貨大洗牌 台新證擠進第四

台新證合併元富證、台新期貨合併元富期貨後，也讓國內證券、期貨業重新大洗牌。據證交所排名，截至去年11月底，國內證券業前五名分別是元大證、凱基證、富邦證、永豐金證和國泰證，隨著台新證合併元富證後，一口氣超車永豐金證，成為第四大證券。

合併後，台新證董座由誰擔任成媒體關注焦點，金管會對此不願鬆口。本報調查，將由元富證現任董座陳俊宏續任，「早在合併前，台新新光金董座吳東亮就曾和陳俊宏私下協商，雙方當時就已達成默契，由陳俊宏續任。吳東亮認為，陳俊宏經營元富證績效亮眼，又同時身兼公會理事長，因而支持他續任。」親近吳東亮人士透露。

目前台新新光金旗下子公司投信、壽險、證券和期貨都已合併完成，僅剩銀行尚未完成合併，對此金管會銀行局副局長王允中說，由於銀行系統相對複雜，預計要到明年元月才會完成。