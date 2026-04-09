台新證、元富證合併！App當機災情頻傳 股民崩潰：庫存消失了
台新新光金控（2887）子公司台新證券、元富證券、台新期貨、元富期貨6日進行合併，台新證、台新期貨為存續公司。不過合併後雙方系統整合，台新證券App系統頻頻出現問題，不少網友指出無法下單、庫存顯示異常等情形。
台新證、元富證進行合併後，證券App系統進行整合，7日、8日陸續有投資人在Threads發文，指出證券App系統出現問題，不僅交易資料看不見、App當機，證券分公司的電話也打不進去。另外，也有網友透露，系統一直登出，導致當沖損失慘重。
此外，也有人指出庫存顯示異常，前一天賣出、盤中當沖的損益消失，還有新買的庫存消失、賣出的庫存又跑回來的離奇現象。還有人說，合併後下單會瘋狂轉圈圈或是跳出，也有出現當機現象，令用戶苦不堪言。
一名網友7日在PTT中發布貼文，表示台新證券App出現異常，「我下單很多次都是委託處理中，下單還會跳通訊失敗之類的，有用台新的分享什麼成功的嗎？好慘啊」。貼文曝光後，引發網友熱議，不少人留言分享災情，「我期貨戶還莫名顯示出金十幾萬，銀行也沒收到錢」、「有成功交易，但庫存沒有更新到」、「不能賣已經很慘的，連損益都看不了，連二天了」。
事實上，在台新證券App出現災情後，7日台新證券董事長陳俊宏曾回應指出，在清明連假期間有不斷進行測試，但台股開盤還是瑕不掩瑜，「有小trouble，沒有大麻煩」。如果出現找不到帳號、無法下單、回報速度不夠等，團隊很快進行處理，收盤時也已經把大部分問題都解決，相信8日、9日後會更步入軌道。
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