2025年即將進入尾聲，隨著聖誕節和新年的腳步臨近，台新新光金控一年一度的「聖誕祭」活動即將華麗登場。今年的活動以「攜手同新 開創新局」為主題，象徵台新金控與新光金控合併後的團結合作，並推出多項聖誕限定優惠，吸引超過40家商戶共同參與，為台北仁愛圓環帶來熱鬧又溫馨的節慶氛圍。

▲ 台新金控「聖誕祭」啟動！超大15公尺主樹會下雪，40家商店刷卡享優惠。（圖／台新銀行）

活動將於12月5日下午5時在台北仁愛圓環總部大樓舉行盛大的點燈啟動儀式。現場將打造一個超大型的華麗聖誕裝飾，讓民眾彷彿置身於童年時的夢幻遊樂園。今年的裝飾設計融入了動態機械元素與互動裝置，主大門以巨型蝴蝶結和會動的聖誕樹裝飾，開啟歡樂的聖誕季節。門旁的聖誕樹與敦南分行旁的光廊及摩天輪一同亮起，形成一條璀璨的光影大道。

主樹高達15公尺，搭配聖誕金馬、摩天輪及大型水晶球等多項主題裝置，處處充滿驚喜。今年首次推出的「會下雪的聖誕樹」更是活動的一大亮點，每半小時定時飄雪，樹上星星、麋鹿隨著音樂移動，摩天輪與拱門同步啟動，讓民眾在下雪的聖誕美景中盡情拍照打卡留念。

除了仁愛圓環的盛大裝飾，台新新光金控今年再度受邀參與台北市政府的「繽紛耶誕玩台北」活動，成為唯一進駐信義計畫區商圈佈置的金融業者。特別精心裝飾的六座空橋燈飾，讓民眾可以漫步於信義區金色絢爛的聖誕隧道，感受滿滿的節慶氣息。

配合12月5日起的台新新光聖誕祭全面開跑，旗下子公司台新銀行與新光銀行聯合全家便利商店、新光三越台北信義新天地、雄獅旅遊、瓦城集團、王品集團等超過40家品牌，推出刷卡享好康的聖誕限定優惠。

