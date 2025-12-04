台新金論壇》美國經濟將走向三低「低利率、低賦稅、低監管」

台新銀行2026投資展望論壇今天登場，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇以「經濟韌性時代的全球風險與投資機會」為題發表專題演講。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕台新銀行與《今周刊》舉辦「台新銀行2026投資展望論壇」，從全球經濟、科技趨勢與臺灣產業結構三大方向，協助投資人洞悉2026關鍵投資契機。台新新光金控首席經濟學家李鎮宇今天表示，2026年美國將走向「低利率、低賦稅、低監管」，伴隨降息與通膨並存的罕見情境，投資人需以長線結構性趨勢為核心，重新調整配置方向，因此，建議可關注金融股、黃金、比特幣等，可對沖通膨壓力的產品。

2025年接近尾聲，全球政經局勢依舊詭譎多變。本次論壇邀請台新新光金控首席經濟學家李鎮宇、《今周刊》董事長謝金河及知名財經專家阮慕驊等重量級講者，從宏觀風險、臺灣經濟動能及科技產業發展等剖析2026年投資趨勢。

台新銀行2026投資展望論壇今天登場，李鎮宇出席並以「經濟韌性時代的全球風險與投資機會」為題發表專題演講。他表示，「貨幣政策」、「地緣政治」與「科技革命」是決定未來三年全球成長軌跡的三大關鍵力量；隨著美國降息循環啟動，加上川普政府強勢介入，對於貨幣政策的看法應更有彈性。

「地緣政治的衝突與和解，疊加供應鏈的再配置衝擊、AI導入各產業的速度，將更深刻地影響全球經濟的新平衡點」。對此，李鎮宇表示，美國經濟將走向「低利率、低賦稅、低監管」，除了聯準會將啟動鷹式降息，大而美法案正式啟動，監管幅度亦將鬆綁，提高美股明年下半年創新高機會，明年也將是通膨與降息同時存在的一年，顛覆過往經濟學家見解。

《今周刊》董事長謝金河表示，臺灣在全球供應鏈重組中持續強化其關鍵地位，尤其在半導體及高科技產業鏈上的競爭優勢將帶動出口及投資動能；隨著內需市場的逐步擴張與消費升級，將成為經濟穩健成長的重要支柱；政府持續推動數位轉型與綠色經濟政策，也促使產業結構升級並帶動創新創業熱潮。他強調，面對全球經濟多變的風險環境，臺灣必須抓住這三大動力，實現經濟韌性與持續發展。

此外，台新銀行總經理林淑真致詞表示，過去一年地緣政治、美中貿易、央行政策與通膨等因素持續影響市場，投資人更重視資產配置的靈活度與風險管理的精準度。

面對金融市場快速變遷，台新新光金控將整合銀行、保險、資產管理等優勢，發揮合併綜效；在財富管理業務方面，台新銀行今年8月亦正式獲准進駐「亞洲資產管理中心高雄金融專區」，提供客戶全方位金融解決方案。

