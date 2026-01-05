台新銀冠名贊助「動力火車演唱會 台北旗艦場」
（記者卓羽榛臺北報導）台新銀行今(5)日正式宣布冠名贊助「動力火車【一路向前】世界巡迴演唱會｜台北旗艦場」，演唱會將於2026年5月15日至5月17日連續三天在台北小巨蛋盛大登場，台新銀行致力滿足客戶多元化生活需求，持續以行動支持台灣娛樂產業，誠摯邀請卡友與樂迷，一同跟隨動力火車的經典歌聲，在音樂中找回感動，勇敢邁步向前。
2025年獲得金曲獎【最佳演唱組合獎】，在華語樂壇走過近30年的動力火車，由尤秋興與顏志琳兩位歌手，以高亢深情、充滿穿透力的音樂風格，為無數聽眾留下深刻的青春記憶。經典歌曲《忠孝東路走九遍》、《彩虹》、《當》、《我很好騙》等作品，象徵著面對挫折仍不放棄的堅定信念。本次「一路向前」世界巡迴演唱會，亦呼應台新銀行長期倡議「與你認真同行」的品牌精神。
台新銀行總經理林淑真表示：「動力火車的音樂，陪伴許多人走過人生的高低起伏，他們堅持創作、持續向前的精神，與台新銀行致力於陪伴客戶在人生每一個重要時刻同行的理念不謀而合。台新希望透過支持具有影響力的音樂團體，為社會注入更多正向能量，也讓金融服務成為能參與客戶生活多元面向的重要夥伴。」
為回饋廣大卡友支持，台新銀行特別推出卡友專屬優先購票，將於2026年1月24日下午1點起，台新銀行卡友可獨享優先購票資格，每個場次限量1,000張，數量有限，售完為止。凡持台新銀行信用卡或簽帳金融卡（包含Richart簽帳金融卡）並註冊KKTIX成為會員即可購票，每卡限購4張，採實名制入場，讓卡友安心享受高品質的演唱會體驗。
台新銀行近年積極整合金融服務與文化娛樂，持續推出貼近年輕族群與家庭客群的卡友權益，打造更有溫度、更貼近生活的金融服務。未來，台新銀行將持續透過娛樂贊助與多元生活提案，陪伴客戶在人生旅途中「一路向前」。更多活動與購票資訊，請關注台新銀行官方網站與華研國際音樂社群平台。
