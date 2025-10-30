台新銀加碼全民普發 最高可讓1萬翻倍變2萬

台新銀行加碼「全民普發」，最高可讓1萬翻倍變2萬元。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕全民普發1萬元即將上路！民眾可選擇至全臺台新銀行ATM直接領取現金，或透過線上登記入帳台新帳戶，僅需數個步驟即可完成。台新銀行表示，同步加碼推出多項優惠活動，最高可讓1萬元翻倍變2萬元；此外，若是新戶開立Richart數位帳戶，亦有機會獲得限量Richart行動電源。

台新銀行積極配合政府強化經濟政策，與全民共享政府的暖心福利，推出便捷的領取方案。

此次全民普發1萬元，民眾可選擇ATM直接提領或線上登記入帳兩種方式。民眾可持國內任一家金融機構金融卡至台新ATM，選擇「全民+1政府相挺」服務，輸入健保卡號及身分證字號，即可立即領取現金1萬元；亦可至政府「全民+1政府相挺」網站選擇「登記入帳」，輸入台新銀行存款帳號並依指示完成流程，1萬元將於指定日期自動入帳。

2025年11月17日至2025年12月14日，民眾只要透過全臺台新銀行ATM完成領取全民普發1萬元，可立即在ATM參加「天天加碼抽大獎」活動。活動期間將抽出超過5000名幸運得主，最高可獲得10,000點台新Point (台新Point1點=1元)，並可領取全家便利商店、OK超商、繼光香香雞、美廉社等知名商家超值優惠券。

民眾亦可選擇線上方式輕鬆領取，只要上政府「全民+1政府相挺」網站，選擇「登記入帳」並輸入台新銀行存款帳號，依照步驟完成登記，1萬元將於指定日期自動入帳。2025年11月5日至2025年12月14日於網路或行動銀行領取活動券，並登記台新存款帳號，且於2025年12月31日前成功入帳者，還可參與抽獎，台新將抽出3名幸運得主，各可獲得台新Point 10,000點。

為響應全民共享經濟成果，台新針對尚未加入Richart數位帳戶的新用戶，推出專屬優惠。即日起至11月30日，成功開立Richart存款帳戶並於開戶流程中輸入專屬代碼「2025cash」，首次登入Richart App可獲得用戶禮Richart行動電源。另於2026年1月5日前開戶成功者，子帳戶新臺幣10萬元以內資金可享3.5%優惠利率；開戶完成後，民眾可選擇透過ATM提領或線上登記入帳，皆有機會參與台新加碼優惠，讓1萬元放大變2萬元！

台新銀行強調，全力支持政府全民普發政策，線上線下雙軌並行，提供「ATM即領即用、線上登記入帳」兩種便捷選擇，並結合多重抽獎與優惠活動，讓民眾在領取政府補助的同時，享受台新銀行創新金融服務與多元回饋，發揮每一分資金的最大價值，成為民眾智慧好夥伴。

