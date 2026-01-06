台新銀擊敗其他銀行 承作北捷收單系統

台新銀行昨（5）日由個人金融總處執行長包國儀與資深副總經理黃天麟對外說明合作細節與推進時程。（攝影／李海琪）

台北捷運多元支付正式邁入上線期。北捷自1月3日起開放「QR乘車碼」進出閘門，旅客可直接以手機出示乘車碼搭乘；同一時程也啟動信用卡感應乘車的分階段驗證作業，並預計至7月能正式上路。

台新銀表示，憑藉穩定的金流處理能力，受台灣高鐵、新光三越及各大電商龍頭的青睞。如今再添一筆與北捷的收單標案，台新銀資深副總經理黃天麟指出，台新目前可支撐每秒600筆以上的交易處理量，是成為標下此案的重要基礎。

「QR乘車碼」先行！台新信用卡獨家試營運至6月底

台新銀此次獨家承作臺北捷運「信用卡感應」與「QR Code 乘車碼」收單服務，於今年上半年由台新信用卡獨家提供感應進站體驗，若使用台新信用卡、綁定國際Pay行動支付、或台新Pay乘車碼，皆可輕鬆進站。

台新銀指出，今年上半年將由台新信用卡先行提供感應進站體驗，旅客可使用台新信用卡綁定Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay等國際Pay行動支付感應過閘，另可搭配台新Pay乘車碼使用，可享3.8%回饋。

黃天麟指出，下半年服務全面開放後，每年約600萬人次的國際旅客可持海外信用卡直接過閘，強化臺灣交通體系在國際間的友善度與競爭力；北捷也表示，預計今年7月再全面開放國內外信用卡，並導入Apple Pay ECP（免解鎖、快速感應過閘）功能，以擴大旅客使用情境與外籍旅客的可及性。

不過單就「QR乘車碼」而言，1月3日起一次開放17家業者，包含TWQR（多家公股行庫與郵政體系）、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山Wallet、全盈+PAY以及台新Pay等，等同把既有電子支付生態直接帶進軌道運輸場域。

擊敗同業奪標，台新銀以每秒600筆「高吞吐量」金流實力過關

北捷此次招標包括中國信託等收單大行都有參加，最後由台新銀行成功拿下北捷信用卡感應與QR乘車碼收單服務。

被問及得標優勢為何，黃天麟回應，北捷在遴選收單合作行時，首要看重的是銀行是否具備處理「高吞吐量」交易的能力。

他說，會以每秒可處理交易筆數（TBS）評估主機效能；以過去與大型線上商戶合作的經驗來看，系統至少需達到每秒400至500筆以上的處理水準，否則難以承接捷運尖峰時段的即時需求。

黃天麟指出，台新目前可支撐每秒600筆以上的交易處理量，這是取得北捷標案的重要基礎。

他也進一步表示，北捷場域並非一般收單模式，為兼顧閘門通行效率與國際卡組織規範，交易設計採「離線交易」等作法，但即便如此，銀行仍須同時滿足信用卡端的交易量與系統穩定度要求。

黃強調，台新過去承作大型交通與線上金流場景（如高鐵等）累積的經驗，讓團隊更能掌握高峰流量、系統韌性與風控需求，也因此在競標中具備相對優勢。

此外，黃天麟坦言，北捷這次開出的技術與服務條件相當嚴格，不僅涉及多項技術規格，亦涵蓋Apple Pay等國際行動支付情境；雖然閘門硬體設備屬北捷端建置，但後端系統程式、服務串接與維運仍需銀行投入額外資源與成本。

因此，由於前期投入高、導入要求複雜，金融機構在評估投標時勢必反覆盤算成本與效益。

不只為手續費！台新佈局全場景金融，深耕商戶收單主導地位

對於搶進北捷支付的效益，黃天麟認為，此次與北捷的合作重點並不單在手續費、或盼將電子票證客戶轉移成信用卡用戶，而在於台新新光合併後，身為第四大金控，且在商戶金流收單領域擁有18萬商家，對該領域有強大經驗狀況下，台新銀更該注重的是無論客戶使用何種支付方式與場域，都要能夠涵蓋在服務範圍內。

收單系統可理解為「店家刷卡機背後的服務銀行」。店家（含北捷）每筆刷卡都會被收取一定比例的手續費，之後再由收單銀行與發卡銀行分潤。因此就算旅客刷的是中國信託等他行信用卡，只要北捷這套感應刷卡的收單服務由台新承作，台新仍能從交易手續費中分到一部分收入；至於費率高低則會依產業別與合約條件而不同。

(原始連結)





