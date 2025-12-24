台新銀攜手禾亞數位科技！提供虛擬資產交易所HOYA BIT 台幣信託服務

台新銀行首度與國內虛擬資產交易所HOYA BIT禾亞數位科技合作新臺幣信託業務，由台新銀行依信託契約受託管理HOYA BIT用戶的法定貨幣資金，當用戶依用戶契約向HOYA BIT提交入出金申請後，可享有即時入金、出金24小時內匯至用戶綁定之新臺幣帳戶服務，以縮短既有的金流作業時間，讓投資人在資金移轉過程更加迅速。

有別於股市有交易時間限制，加密貨幣市場採24小時全天候交易，因此對投資人而言，資金即時調度需求也隨之提升。然而過去加密貨幣投資人在進行新臺幣出入金時，經常面臨流程繁複、等待時間較久等困擾，若碰上週末或連假期間，還得等到下一個工作日才能完成資金移轉，冗長的交易流程，將影響資金運用的靈活度。

為解決加密貨幣投資人痛點，台新銀行攜手HOYA BIT 禾亞數位科技合作推出新臺幣信託服務，縮短傳統金融市場與虛擬資產市場的交易時差，建立更即時、更安全的資金流動連接機制。

台新銀表示，金融交易與服務模式日新月異，讓金融服務不再侷限於傳統模式，如何讓用戶可以在不同資產、金融場域間靈活調度，勢必將成為金融業脫穎而出的關鍵，台新銀行提供企業客戶24/7(24 hours a day, seven days a week)全天候運行的金流代收付服務，擁有金流穩定性、風險控管與資安架構，可提供虛擬資產交易所及加密貨幣投資人更安全、透明且可持續的虛擬資產資金入口，透過金融業的穩定結合科技業的速度，讓臺灣可以符合國際金融市場所推動的即時化與數位化標準。

