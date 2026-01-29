台新銀行公告吳昕豪任副董事長 吳東亮次子再受歷練 接班布局更進一步

台新銀行。業者提供



台新新光金（2887）今（1/29）代子公司台新銀行公告，第十三屆董事會通過選任吳昕豪出任副董事長，即日起生效。此次為新任人事案，無前任人選，係由董事會選任。吳昕豪現年37歲，為台新新光金董事長吳東亮次子，長期被市場視為集團金融版圖潛在接班人。隨著「新新併」進程順利推進，接班布局再度引發關注。

根據公告，吳昕豪目前亦擔任台新銀行、新光人壽及台新證券董事，具備集團多核心子公司董事歷練。市場解讀，此次出任台新銀行副董事長，象徵其在集團內部治理與決策角色進一步深化，也頗有安排歷練的意味。

吳昕豪擁有美國波士頓大學經濟學學士，以及日本早稻田大學企業管理碩士學位，2019年正式進入台新金控體系，近年在父親吳東亮規劃下，陸續於銀行、人壽等關鍵事業體歷練董事及管理職務，目前並擔任台新金控副總經理。此次在金控整併與組織調整關鍵階段，吳昕豪獲重要職務，外界普遍認為，二代接班培養節奏已逐步加快。

