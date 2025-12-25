台新銀行勇奪「多元信託創新獎」三項殊榮

金管會主委彭金隆(左)頒獎，台新銀行信託事業處處長陳欣珮(右)代表領獎。

《2025 Trust Award》多元信託創新獎昨（24）日舉行頒獎典禮。台新銀行響應金管會信託2.0政策，順應高齡化趨勢與理財需求，為客戶打造客製化的信託服務，深獲評審團青睞。一舉拿下「最佳服務型態信託獎-金質獎」、「最佳有價證券信託創新獎(銀行業)-優質獎」及「最佳安養照護信託創新獎-優質獎」三項大獎，顯示市場對於台新銀行深耕信託服務的高度肯定。未來也將持續推出創新且優質的信託服務，協助客戶達成財富增值、永續傳承的理財目標。

台灣人口結構正快速的朝高齡化邁進，國發會預估，今(2025)年65歲以上人口佔總人口數之比例將達20%，台灣正式進入「超高齡社會」，而人口結構高齡化，也讓財產管理成為刻不容緩的議題，為協助長者妥善運用資產，財富得以長久傳承，台新銀行針對客戶需求規劃客製化理財方案，量身打造信託方案，滿足各族群的理財需求。

其中「預開型信託」可將現金、保險金等納入信託財產，讓信託財產照顧自己、上一代或下一代。如果沒有投資理財習慣，或是投資風險承受度較低的民眾，也可選擇「安享信福」信託專案，以創新的信託機制，幫助客戶動態管理配置活存與定存運用。

至於有資產傳承需求的民眾，建議可選擇「信託1+1息息相傳」專案，透過「本金自益 孳息他益之金錢信託」連結「預開型信託」，將客戶交付的金錢財產，於信託期間搭配理財商品，期間產生的理財配息移轉給子女或長輩成立的預開型信託，提供穩定現金流，成為家人穩定、可靠且可預期的保護傘。

台新銀行表示，臺灣有越來越多中小企業第一代經營者，隨著年齡漸長，使得資產議題逐漸浮現。為協助高資產客戶作好妥善資產規劃，特別量身打造「家族信託五大信福模組」，以創新信託架構協助企業主解決資產移轉痛點，從經營權配置到稅務規劃，全方位守護家族財富永續發展。

台新銀行用心傾聽客戶需求，持續推動優質信託服務，滿足客戶人生各階段的信託需求，進而達成財富增值、永續傳承的理財目標。創新的信託服務連續二屆榮獲財訊財富管理大獎「創新信託服務」、工商時報《Trust Award》多元信託創新獎「最佳服務型態信託獎金質獎」多項大獎肯定。未來將持續精進信託服務，結合客製化的專業規劃，成為客戶財產信託的智慧好夥伴。