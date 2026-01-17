台新銀行大全聯JCB卡逆勢出擊

為展現金融生態圈領先優勢，台新銀行攜手大全聯逆勢出擊，針對「大全聯信用卡（JCB）」祭出「2026開春送紅包」加碼活動。自1月9日起至3月31日止，卡友於全聯集團消費，最高可享大全聯11％、全聯5.3％、全支付（店外）5.5％福利點，更納入居家清潔、市區停車等高價值生活禮遇，成為新年度聰明消費必備首選。

2026年初信用卡市場迎來新局面，各大銀行陸續公告全聯、大全聯消費回饋辦法，在此市場回饋退潮之際，台新銀行逆勢推出「大全聯信用卡（JCB）」回饋方案，透過「全利加倍：大全聯與全聯皆享最高1％」與「全全到位：三全踩點享最高4％」加碼活動，增加消費者的生活確幸。

瞄準農曆年前後民生採買高峰，凡2025年及2026年申辦大全聯JCB卡且核卡者，不限支付方式於「大全聯」享最高2.2％福利點，綁定全支付消費滿500元再加碼最高4.8％，達成三「全」通路任務，每月至大全聯、全聯、全支付（店外）皆有消費且滿仟元，回饋再升級最高4％，最高可獲得11％福利點。「全聯」消費與「全支付店外」場景亦分別享有最高5.3％與5.5％的高額福利點回饋，穩定支援卡友家庭日常支出，並將回饋延伸至全支付（店外）超過30萬家合作商戶，覆蓋卡友生活每一處。

台新銀行強調，除實質點數回饋，大全聯信用卡更致力於減輕卡友生活負擔，將服務觸角延伸至高價值生活體驗。除了天天提供卡友日滿額贈抵用券與家電採買最高分30期0利率優惠外，更貼心納入市區停車天天免費2小時，以及國內消費滿額贈送最高2次專業居家清潔服務，範疇涵蓋冷氣、洗衣機、抽油煙機與床墊清潔，落實更大更全面的生活採購與服務體驗。

大全聯信用卡作為市場唯一回饋全聯集團福利點之信用卡，以銀行服務、商戶點數雙引擎，完整覆蓋大全聯、全聯與全支付30萬家商戶場景，且福利點可折抵「大全聯」與「全聯」消費，滿足民眾生活所需。