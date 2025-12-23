台新銀行奪聯徵中心「永續融資獎」

台新銀行資深副總蘇韻琇(左三)帶領績優團隊成員，榮獲聯徵中心頒發「永續融資獎」。

台新銀行創新綠色融資助攻企業淨零轉型，今（23）日榮獲財團法人金融聯合徵信中心（聯徵中心）頒發「永續融資獎」，彰顯深耕永續融資成果備受肯定。面對全球淨零排放目標，台新銀行在法人金融領域貫徹「以金融帶動永續」策略，透過資金挹注與創新數位工具，全方位協助企業客戶加速永續升級。

聯徵中心自民國96年起每年舉辦「績優會員機構及人員表揚大會」，並於民國113年新增「永續融資獎」，以鼓勵配合金管會綠色及轉型金融行動方案及辦理具永續性質授信之金融機構。

台新銀行持續深耕永續融資業務，不僅積極推動綠色貸款與永續績效連結貸款，並將「企業ESG資訊及永續經濟活動自評問卷」納入法人融資審查流程，鼓勵企業客戶於授信時自願填寫，以協助盤點永續現況並提升資訊透明度。今年以來，台新銀行也統籌多項具指標性之「ESG永續連結聯貸案」，於融資條件中納入減碳、能源效率提升等ESG績效指標，並設計授信利率連結永續表現的優惠獎勵機制，以具體財務誘因推動產業加速朝向低碳節能轉型。

同時，台新銀行積極強化法人金融團隊的永續專業力，規劃一系列永續金融學程，內容涵蓋綠色授信、永續及支持型經濟活動認定、產業發展趨勢，以及溫室氣體盤查與徵授信流程接軌等重點議題，並邀請聯徵中心及內外部專家講師多次授課，展現對永續金融專業深耕的承諾。

展望未來，台新銀行將秉持「誠信、承諾、創新與合作」的核心價值，持續推動永續金融服務，深化永續人才培育，讓永續理念深植於各項金融服務中，並以多元創新的金融解決方案，與企業夥伴攜手邁向長期穩健的永續經營，共同實踐「認真永續 綠色生活」願景。