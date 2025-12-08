[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導

TPBL台灣職業籃球大聯盟，新一年度賽季於上(11)月正式開打，由台新銀行贊助的臺北台新戰神，繼上一賽季打入四強後，本次賽季亦是蓄勢待發，希望以更優異的成績來回饋球迷們的期待。一年一度的「台新新光金控聖誕祭」在前(12/5)日於台北仁愛圓環總部大樓舉行盛大點燈啟動儀式，吸引千位民眾及周邊鄰里共襄盛舉。本周台新銀行也攜手戰神球隊共同舉辦「Merry ChristMARS」聖誕主題活動，邀請台新銀行總經理林淑真擔任周六賽事的開球嘉賓，提前與球迷歡慶聖誕祭。

台新銀行攜手臺北台新戰神喜迎聖誕 邀請球迷一同闖關拿好禮。（圖／台新銀行）

林淑真表示，台新銀行秉持「認真．創新．永續」的精神，長期支持各項體育賽事，自2023年起開始贊助臺北台新戰神，與球隊一同致力提供絕佳的觀賽體驗，不僅結合主題舉辦豐富的攤位活動，並且舉辦企業家庭日，讓球場不只是觀看賽事，也能成為闔家大小周末假日休閒的場域。這次台新銀行「Merry ChristMARS」聖誕祭主題活動，顛覆過往紅色耶誕印象，以「無懼黑」定義聖誕新篇章。主場將化身暗黑派對，推出音樂、美食、交換禮物與神秘任務一次滿足，歡迎大小球迷進入球場一起提前感受最潮的臺北聖誕夜。台新也透過這次聖誕祭活動，送出超過千份的聖誕禮物，同時祭出刷台新卡至球場購物享85折、購票9折等優惠，預祝到場觀賽的球迷聖誕節快樂。

台新力挺各項運動賽事，也不忘紮根基層，自2018年開始投入HBL高中籃球聯賽，更在今年9月攜手高中體總舉辦「台新銀行 X HBL 潛力培訓營」，邀請戰神「NBA級」新任技術教練Edson Jones親自授課，以及TPBL史上第一位年度新人王雷蒙恩等球員擔任助理教練攜手指導年輕小將，培育更多籃球新秀。為了讓臺灣體育賽事亦能永續發展，台新以「取之於社會、用之於社會」理念，連續支持南投空手道隊已超過20年，並贊助多位女子高球選手，持續發掘更多潛力青年選手，提供站上國際舞台的機會。此外，亦連年贊助全臺灣唯一大型純女子路跑活動，最新一屆的報名也於上(11)月25日起跑，歡迎全臺女性跑者共同加入展現自信與美麗。

台新除了是大家的智慧好夥伴，也是體育選手的好夥伴，不僅連五屆獲得教育部體育署運動企業認證，每年在體育推手獎也獲得許多獎項的肯定，未來將透過集團資源繼續支持國內運動賽事發展。



