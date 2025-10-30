台新銀行榮獲財富管理評鑑多項大獎
▲金管會主委彭金隆(左)頒獎，台新銀數位金融處資深副總黃天麟(右)代表領獎。
台新銀行憑藉深厚的專業實力與創新數位服務，在2025年「財富管理銀行暨證券評鑑」中榮獲「最佳智能理財獎」，奠定於智能財富管理領域的領導地位。面對金融科技日新月異與客戶需求高度多元化的時代，台新銀行始終堅持「認真、專業、懂您」的核心精神，持續深化財富管理服務，致力打造全方位、個人化、以客為本的資產配置與財務規劃體系。
卓越的財富管理不僅在於精準的產品配置與市場洞察，更來自對客戶人生階段的理解、對資產管理的責任感，以及對每一次財務決策的細膩陪伴。為實踐此一理念，台新銀行積極推動數位轉型，自2024年起啟動「People Centric Model（以人為本模型）」，導入AI技術，整合客戶多元行為數據，即時洞察客戶需求與偏好，主動提供最適切的理財規劃與產品建議，並能依據客戶人生階段與資產狀況動態調整，讓每一位客戶都能獲得專屬且貼心的財富管理服務，真正實現「以人為本、智能滿足需求」的服務理念，榮獲本屆「最佳智能理財獎」的肯定。
在產品平台方面，台新銀行建構涵蓋基金、債券、保險、ESG主題、外幣結構型商品等全方位產品線，滿足不同客群在各生命階段的資產配置需求，透過自建的「智慧投組管理系統」，將客戶風險屬性、投資偏好、財務目標與市場情勢等多元面相納入分析，協助理財顧問快速提供符合客戶個人需求的個人化資產配置建議與再平衡指引，讓服務更精準高效。
此外，台新的數位創新服務亦是本次獲獎的重要關鍵，台新銀行近年推出「行動投保2.0」、「理財速GO易」及「基金購物車」等創新功能，實現理專行動化、交易即時化與服務便利化，讓客戶隨時掌握市場脈動。透過「人機協作」模式，讓理專能專注於需求釐清與風險溝通，提供更貼近客戶情境的專業建議。
隨著今年台新金控與新光金控合併成為台新新光金控，資產規模躍升全臺第四，整合銀行、人壽、證券與投信四大事業體，打造橫跨通路、產品與客群的高效財富管理平台。台新銀行今年更取得「財管2.0」執照及亞資中心進駐資格，全面升級私人銀行服務，客戶透過單一窗口即可獲得涵蓋資產配置、信託、授信、保費融資與保單融資、跨境稅務、家族辦公室到傳承規劃的整合式解決方案。
展望未來，台新銀行將持續以專業團隊、創新科技與全方位服務為核心，優化顧問流程與產品協同，強化財富管理體系與服務體驗，陪伴客戶邁向資產穩健成長與永續傳承，成為最值得信賴的智慧好夥伴。
