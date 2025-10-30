台新銀行榮獲 財富管理評鑑多項大獎

即時中心／黃于庭、謝宛錚報導中國近年來不斷打壓我國際地位，文攻武嚇手段越發囂張，不僅天天派軍機騷擾、逾越海峽中線挑釁，更多次片面宣稱「懲戒台獨」，重慶公安局日前還點名民進黨立委沈伯洋，揚言其涉嫌分裂國家，將立案偵查、追究刑責。對此，沈伯洋今（30）日示警，中國施行引渡行之有年，且這種危險恐怕會發生在每個台灣人身上。沈伯洋表示，中國施行引渡行之有年，許多國家在中國要求之下，引渡政治犯、詐欺犯、洗錢，在世界各國用金融犯罪等作為藉口，引渡自己想要的人，且已經發生過非常多次，這當然是個問題。不過，沈伯洋強調，國人應該注重的不只有他的案例，而是可以去想想，中國現在針對台灣國會議員這麼做，接下來有無可能針對軍公教，「大家不要忘記，他們甚至連檢察官、法官都可以納入懲戒範圍，那對於一般人民會不會這樣做？」因此，沈伯洋示警，這個危險不只發生在他身上，恐怕會發生在每個台灣人身上，對於中國這種長臂管轄，更以「傷害中國人民」為由當作犯罪行為，要把對方抓起來，「這樣的方式是民主國家所不容，針對獨裁國家這樣的手法，國人一定要非常小心」。民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞）針對中國宣布立案偵查一事，沈伯洋說明，身為國防外交委員會，出國對他來說是家常便飯，他也才剛從韓國回來，中國發布懲戒時，他其實位於國外。他也直言，中國進行此種手段時，會造成立委執行國防外交任務時處處受阻，這也是中國非常重要的目的之一，他們想盡辦法在各個國家深植人脈網絡，更不希望台灣人過去。沈伯洋強調，發生在他身上的事情，其實之前更常發生在我國駐外使館，長期遭到跟蹤、騷擾，不僅工時非常長，立院預算還砍預算，其實是個內外交困的時候。綜上所述，立院若能給予外交更大的支持，這才是重要的事情。原文出處：快新聞／恐怖！中國全球通緝「引渡受審」 沈伯洋示警：一般人也有危險 更多民視新聞報導川習會歷經100分鐘！美中雙方「未談台灣問題」 卓榮泰表態了葉霸火力全開！狂噴傅崐萁數分鐘 笑問張峻：怎不帶我進去翻桌？台中豬瘟斃死豬數量疑雲 農業局證實化製三聯單「甲聯遭塗改」

民視影音 ・ 16 小時前