台新銀行獨家承做北捷收單 百大通路刷卡最高回饋10%

台新銀行發布新聞稿指出，台新銀憑藉深厚且穩定的金流處理能力，受台灣高鐵、新光三越及各大電商龍頭的青睞。此次成功獨家承作臺北捷運「信用卡感應」與「QR Code乘車碼」收單服務，為智慧城市發展再立新標竿。

2026年上半年由台新信用卡獨家提供感應進站體驗，每日造福200萬搭乘人次，使用台新信用卡綁定國際Pay行動支付，或台新Pay乘車碼，皆可輕鬆進站。下半年服務全面開放後，每年約600萬人次的國際旅客可持海外信用卡直接過閘，強化台灣交通體系在國際間的友善度與競爭力。

廣告 廣告

新聞稿提到，歡慶獨家體驗期，台新卡友可領券享最高10次免費搭乘回饋，鼓勵民眾使用台新信用卡搭捷運觀光，如熱門夜市站：雙連（寧夏夜市）、松山（饒河夜市）、劍潭站（士林夜市）等；購物血拼站點：市政府、忠孝復興、台北101站等。

演唱會、特展，卡友優先購票

2026年台新銀行持續深化生活金融觸角，第一季將贊助江蕙、動力火車等重量級演唱會，以及「蜷川實花」特展、大英博物館「埃及之王法老」等國際藝文活動，提供卡友優先購票與專屬優惠。

迎接新春，台新推出Richart Mastercard「吉綠版」限量卡面（限量2萬 名，申辦從速），結合獨特LED技術，感應時發出綠光，象徵永續與吉利暢行。同步推出「Richart優惠券福袋」，「吉綠券」給新年討吉利，LINE Pay等多通路最高5.3%，針對餐飲飯店提供最高8%、保費5.3%高額回饋，新戶申辦更享有不限通路最高10%點數回饋或精選行李箱首刷禮。

台新銀行資深副總黃天麟表示，台新銀希望讓客戶從「一次折整張帳單」，改為「針對單筆消費折抵」，並同步提供更好的消費建議。例如，在 Richart App可購買全家禮券，最高可獲 5%折扣。若客戶直接刷卡消費，會提醒他是否改用禮券更划算。這不只是折抵，而是提升消費體驗與黏著度。

今年每月每卡消費金額，期待突破 1 萬元

黃天麟指出，台新銀除了目前平台上約600多萬名信用卡卡友之外，更重要的是能否為金控帶入新的客戶，包括新光人壽及台新證券與元富證券的客戶，都期待透過支付工具來服務。

他說，今年信用卡業務的各項營運指標大致都設定為雙位數成長，「但我們更在意的是有效卡數、有效卡率，以及每張卡的簽帳金額。」過去台新每張卡每月簽帳金額約七、八千元，去年底已接近1萬元，今年期待平均每卡每月交易金額能突破1萬元。以Richart卡為例，目前每張卡每月消費金額約1.1萬到1.2萬元，今年在更多支付場景與通路加碼下，內部期待可達1.3萬元以上。

台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀表示，點數本來就是一個生態，因此去年台新銀決定將所有卡片回饋轉為點數。現在不只金融機構，電支、百貨、零售、電商都以點數作為回饋。當消費者習慣獲得點數，且點數能夠流通、互換，價值就有被放大的空間。

包國儀說，如果點數只是單純等同現金回饋，意義有限，「我們希望透過其他通路放大點數價值，讓3.8%能兌換更高價值的回饋。」整體來看，點數經濟在未來3到5年內，有相當大的發展潛力。

更多風傳媒報導

