台新銀行獲金融保險業銀質獎 深 優化作業流程有
（記者卓羽榛臺北報導）由商業周刊所舉辦的《商周AI創新百強》22日舉行頒獎典禮，台新銀行憑藉著AI應用與創新，領先市場率先推出AI徵信報告，並透過AI應用提升個人金融行銷精準度，進一步挹注銀行獲利表現，榮獲評審團青睞，勇奪《商周AI創新百強》金融保險業銀質獎，肯定台新銀行在AI創新應用的表現。
企業透過AI應用優化作業流程、精準行銷蔚為趨勢。台新銀行掌握時代趨勢，包括法人金融、個人金融等事業單位均積極導入AI應用。以法人金融為例，過去企業授信過程中，包括蒐集分析資料、風險評估到最後做出授信決策，因資料龐雜，完成一份徵信報告平均約需20個小時。台新銀行領先同業，推出AI徵信報告，藉由AI協作大幅縮減徵信作業時間，統計上線一年已經產製4,000份以上的報告，不僅可協助企業客戶快速取得資金，也讓業務專注於客戶維繫與開發，創造雙贏。
在數位行銷創新上，過去製作宣傳素材完全靠人力，既耗時又昂貴。導入AI技術並採人機協作後，製作時間大幅加快，可產製更多版本精準對應各類客群。台新銀行自主開發的「台新腦」AI平台，其功能近似ChatGPT等生成式AI，且能在不涉及客戶個資的前提下生成行銷圖片，既保護隱私，又能提升效果。
在客戶經營方面，過去導入AI前，多仰賴人工判斷與過往經驗來提供客戶服務，無法即時掌握客戶實際需求。而在導入AI模型後，台新銀行整合內外部資料與客戶行為，精準預測、即時排序客戶需求，讓每位客戶在適當的時間，收到他真正需要的服務與建議，不僅提升互動體驗，也帶動整體經營成效。
台新銀行表示，未來可將AI運用的成功經驗複製到金控子公司相關單位，例如銀行的AI徵信報告可運用至保險投資部位徵信、證券企業戶徵信、銀行投資、債券承銷徵信等，透過作業流程優化、精準分眾行銷，創造銀行與客戶雙贏。
其他人也在看
全因老總一句話！電子大廠「股價剛創26年新高」臉綠翻車 股價跳空淪唯一跌停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（22）日開高震盪，終場大漲499.71點，以31,746.08點作收，漲幅1.60%，成交金額7924.61億元，本日僅有1檔個...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 18則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 57則留言
如果你有1000萬存款，真的敢現在退休嗎？
對許多人來說，退休是財務人生中最重要的一個目標。近年來，愈來愈多人希望提早退休，過自己想要的生活，而不是被朝九晚五的工作綁住。但問題來了——如果你手上有 1,000 萬存款，今天真的敢退休嗎？ 這個問題的答案，從來不是單純的「鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 16則留言
強化機器人布局！國家隊重砸9.1億建倉鴻海 「這檔」飆3根漲停也被搶翻
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（21）日開低走疲，終場收在31,246.37點，跌513.62點、跌幅1.62%。據「玩股網」統計，觀察八大公股近昨日買...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 4則留言
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 60則留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 14 小時前 ・ 4則留言
0050和0056今除息！最狂秒填息 363萬股民2/11領息
採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），以及半年配、受益人數破211萬人的ETF人氣一哥元大台灣50（0050）今（22）日除息，受惠台股上漲逾500點，0050上演秒填息，0056最高填息率近7成，363萬股民將在2月11日領息。Yahoo股市 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
光寶科宣布以每股54元收購網通廠宇智 最高吃下100%股權
光寶科（2301）今（21）日晚間7點舉行重訊說明記者會，總經理邱森彬宣布，董事會已通過以每股新台幣54元現金，公開收購網通廠宇智股份有限公司（6470）普通股，藉此強化公司在5G Plus與固定無線接入（FWA）等次世代網通市場的策略布局。管理層表示，若此次公開收購順利完成，預期約在9個月至12個月之間，相關綜效將可逐步顯現。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台積電ADR跌4.45％！現股跌幅不到2% 股市名師：機會來了
川普放話奪取格陵蘭以及祭出施壓歐洲加徵關稅，市場擔憂地緣政治，美股暴跌，台積電ADR跌4.45%，台積電台北現股（2330）今（21）日盤中跌至1,740元，下跌35元，跌幅約1.97%。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，「今天機會來了，跌就是很好的機會！」Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 9則留言
理財最前線／打造不倒翁式退休金 第二張活到老領到老的勞保
退休規劃從來不只是「累積多少錢」的問題，而是如何在充滿不確定性的環境中，為自己準備一份能夠長期、規律入帳的現金流。變額年金險結合勞退與勞保特性，讓資產在累積期對抗通膨、在給付期轉為終身年金，不論市場波動、股災或意外衝擊，都能穩定領取固定金額，是退休規劃中能真正對抗「長壽風險」的工具。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
記憶體狂熱大浪！ 謝金河點名「4台廠」：史詩級的價值重估
全球記憶體市場價格走勢持續看漲，業界普遍預期，DRAM與NAND Flash報價將一路強勢延續到明年，在AI伺服器、高效能運算與雲端需求帶動下，供需結構已從過剩快速轉向吃緊。財訊傳媒董事長謝金河指出，這波記憶體多頭行情，不僅是價格反彈，而是一場由產業結構翻轉所引發的「史詩級價值重估」。EBC東森財經新聞 ・ 18 小時前 ・ 15則留言
【Follow法人】外資重砍台股440億元！大砍面板雙雄友達群創逾12萬張 2檔老AI緊跟在後
三大法人今（21）日合計賣超774.11億元，其中外資重砍440.63億元，大砍面板雙雄友達 （2409）、群創（3481）超過12萬張，出脫聯電（2303）逾5.3萬張，同步調節老AI股緯創（3231）、鴻海（2317）。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 17則留言
【力積電九命怪貓2】從雞蛋水餃股翻身！「黃董」黃崇仁身價暴增近5倍至78億元
力積電（6770）乘著DRAM漲價順風車，股價一路狂飆，不僅吸引市場目光，也讓被稱為「黃董」的董事長黃崇仁身價大幅翻揚。根據公開資料顯示，黃崇仁目前持有力積電11萬5,881張股票，持股市值自去年4月股災時約13.85億元，隨著股價強勢回升，如今已暴增近5倍，來到約78.8億元。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 31則留言
211萬股民齊搶紅包！0050半年配1元「今最後買進日」 0056年化配息率飆9%超香
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），昨（20）日公告今年第1季配息，每受益權單位實際配發金額為0....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
收盤／川普擬對歐洲徵關稅！台股崩513點爆史上天量 玻纖布、軍工硬扛
台股今（21）日遭遇重擊，加權指數終場大跌513.62點、收在31,246.37點，跌幅達1.61%；中小型股為主的櫃買指數亦下挫4.45點、收293.16點，跌幅1.5%。雙市合計成交金額高達8,689億元與2,368億元，合計逼近1.1兆元，雙雙再創歷史新高量。全球投資人正面對川普釋出對歐洲加徵關稅的激烈發言，加劇地緣政治緊張，引爆避險情緒升溫，美股四大指數全倒，拖累台股重挫，晶片與電子權值股首當其衝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19則留言
半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭
台積電法說會後，AI後市吃定心丸，帶旺台股驚驚漲，緊接台美財報季即將登場，法人看好AI驅動盈餘上修循環有望持續走高，在AI股訂單能見度提升與半導體漲價缺貨外溢帶動下，台股記憶體等相關利基股價一路向上飆升，同步推升台股半導體相關ETF績效衝高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
面板漲不動了？群創一度重摔逾8%炸75萬張大量 「這檔」連2天收綠噴41萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於龍頭股台積電（2330）走跌，台股大盤今（21）日也連帶疲軟，加權指數終場收在31246.37點，下跌513.62點或1.62%，成交量...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
士電漲停！魏哲家喊「怕缺電」重電四雄最強5天已漲逾三成
重電股受惠AI帶動的用電需求增加，加上台積電（2330）日前明確表示「不怕缺單、怕缺電」，市場買盤湧入，重電四雄最強近五個交易日累計漲幅逾三成，其中士電（1503）今（22）日盤中更亮燈漲停。專家提醒，短線操作仍需留意資金輪動及股價乖離，建議投資人等待股價回落至五日線附近再分批進場布局。Yahoo股市 ・ 17 小時前 ・ 9則留言
被動元件倒一片！國巨、鈞寶、華容慘跌 盤中僅2小兵堅守紅盤...1檔逆勢漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美股4大指數重挫拖累，台股今（21）日開盤大跌逾350點，截至中午12點15分左右，暫報31,347.63點，跌412.36點、跌幅1.3%。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
川普「緩兵」效應 外資回補帶隊台股再創高/台達電從大牛變神牛 鄭崇華挑戰富豪榜前四/想搭台積順風車 0050 vs. 0052誰更強｜Yahoo財經掃描
川普宣布取消對歐洲關稅、並稱已對格陵蘭敲定協議框架，市場解讀關稅戰暫時「緩兵」，加上經濟數據未再釋出太多雜音，激勵資金回頭搶進科技股，美股四大指數全面走揚，道瓊上漲1.21%，標普500指數漲1.16%、那斯達克漲1.18%、費城半導體指數更大漲3.18%。科技巨頭表現亮眼，輝達走揚2.95%，晶片設備股艾司摩爾ADR上漲2.57%，英特爾在目標價上修與AI題材加持下飆漲11.72%成為焦點，台積電ADR則呈現小跌。亞股方面偏多表態，日股大漲1.73%，韓股走揚0.87%；港股小漲0.05%、上證指數也收漲，區域股市在美股科技股帶動下延續偏多氣氛。 台股今（22）日火力全開，盤中一度衝上31,890.62點改寫新高，終場大漲499.71點、收31,746.08點續刷新高，成交金額7,924.61億元；權王台積電(2330)帶頭穩盤，漲20元收1760元；鴻海(2317)、廣達(2382)、日月光投控(3711)等同步撐場。資金面看到回流面板與AI題材，多檔個股成交熱絡，推升大盤多頭氣勢續旺。Yahoo財經編輯室 ・ 11 小時前 ・ 4則留言