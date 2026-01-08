台新銀行發言人異動！林淑真接任林維俊職務

台新銀行近日公告發言人異動，原發言人林維俊因職務調整，將由林淑真接任。此次人事變動的生效日期為115年1月9日。根據公告，林維俊的調整是因為公司內部的職務重新安排，而林淑真將接任發言人一職，擔任台新銀行的新發言人。

林維俊在擔任發言人期間，積極代表台新銀行對外發聲，傳遞公司重要訊息。新任發言人林淑真則具備豐富的行業經驗，預期將延續公司的溝通策略，並進一步增強與媒體的合作關係。

此次人事調整是台新銀行在快速變化的金融環境中，為了提升內部運作效率及外部形象所做的重要決策。

