台新銀行舉辦愛心投票

由台新銀行公益慈善基金會聯合6家單位舉辦，第16屆「您的一票，決定愛的力量」活動，本屆有302家報名，270家通過初審，經過11月全台民眾愛心投票，票選於11月30日下午5點截止，全台近28萬人，投下53萬3,660票，有82個提案獲得2,005萬公益基金，將於12月13日舉辦捐贈典禮。

「您的一票，決定愛的力量」活動有5大領域，6大族群。今年獲獎82個提案中，最高票由社會福利領域「中華民國癌友新生命協會」以急需經費修繕新址以延續癌友身心靈照護，奪得60萬元組冠軍。同領域30萬元組最高票為「台灣早產兒基金會」，計畫將結合音樂藝術的「父母成長團體」課程拓展至花東；15萬元組則由「喜樂家族基金會」拔得頭籌，其「星期天學校」透過身障親子共學課程，有效舒緩家庭長期的照顧壓力。

此外，各領域冠軍亦展現多元創新能量，數位學習領域由初次參加的「基隆市紳士協會」奪冠，致力錄製AI應用與就業技能影片，助銀髮族縮短數位落差並開創第三人生；社福社企領域最高票為「澄悅新媒體」，將由視障講師主持「看見超人」系列短片，翻轉身障就業刻板印象；公益傳播領域則由「簡妤庭」同學團隊勝出，透過鏡頭紀錄早療路上的愛與陪伴，深刻傳達照顧者與志工的關鍵價值。