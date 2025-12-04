台新銀行 2026 投資展望論壇 解析全球經濟、科技、產業脈動 打造關鍵致勝藍圖

（記者卓羽榛臺北報導）台新銀行總經理林淑真表示。過去一年地綠政治、美中貿易、央行政策與通膨等因素持績影灣市場。投資人更重視資產配置的靈活度與風險管理的精準度 。面對金融市場快速變遷 .台新新光金控牆整合銀行、保險、資產管理等優勢,發揮合併綜效 ; 在財富管理業務方面 ,台新銀行今年8月亦正式獲准進駐「亞洲資產管理中心高雄金融專區 」提供客戶全方位金融解決方案。並持績以「認真、創新、永續」為核心 .陪伴客戶穩健前行，創造長期價值。



本家論壇邀請台新新光金控首席經濟學家李鎮宇博士 、（今周刊） 董事長謝金河及知名財經專 家阮慕驊等重量級講者。從宏觀風險 、臺灣經濟動能及科技產業發展等多維度陪伴客戶剖析 2026 年投資趨勢、提供具前瞻性與實務價值的洞見。



台新新光金控首席經濟學家李鎮宇博士表示 ,貨幣政策 、地緣政治與科技革命是決定未來三 年全球成長軌跡的三大關鍵力量。隨著美國降息循環啟動 ,加上川普政府強勢介入。對於貨 幣政策的看法應更有彈性 。而地緣政治的衝突與和解，疊加供應鏈的再配置衝擊 、AI導入各 產業的速度 .將更深刻地影響全球經濟的新平衡點。



（今周刊） 董事長謝金河分析 .臺灣在全球供應鏈重組中持續強化其關鍵地位 ,尤其在半導體及高科技產業鏈上的競爭優勢將帶動出口及投資動能 ; 隨著內需市場的逐步擴張與消費升級。將成為經濟穩健成長的重要支柱，政府持續推動數位轉型與綠色經濟政策 .也促使產業結構升級並帶動創新創業熱潮。他強調 .面對全球經濟多變的風險環境 .臺灣必須抓住這三大動力，寶現經濟韌性與持續發展。



財經專家阮慕驊則從科技視角分析未來產業趨勢。他指出，人工智慧（AI）、半導體先進製 程、新能源科技的突破將重新定義產業價值鏈。臺灣在這些領域具備關鍵技術與製造能力，將成為全球科技供應鏈的重要樞紐，但他亦提醒面對快速變化的科技環境，臺灣企業需加強研發投資與國際合作，推動高附加價值產業發展，以維持在全球市場的競爭力與韌性。



隨著全球經濟格局重新調整、科技革命加速推進,投資市場正朝向「結構性機會大於短期循 環」的時代邁進。掌握長線趨勢及結構性成長動能,將成為投資人建立穩健投資策略的關 鍵。本次投資展望論壇凝聚產業、媒體與專家學者的深度洞見,體現台新銀行提供前瞻財富 管理服務的承諾,攜手客戶在變局中穩健前行,實現長遠財富增值。