台新銀行、HOYA BIT合作新臺幣信託 虛擬幣即時交易安全又便利

台新銀行首度與HOYA BIT交易所合作新臺幣信託業務，享有即時入金、出金24小時內匯至用戶綁定之新臺幣帳戶服務。（HOYA BIT提供）

台新銀行首度與國內虛擬資產交易所 HOYA BIT 禾亞數位科技合作新臺幣信託業務。當用戶依用戶契約向 HOYA BIT 禾亞數位科技提交入出金申請後，可享有即時入金、出金 24 小時內匯至用戶綁定之新臺幣帳戶服務，以縮短既有的金流作業時間，讓投資人在資金移轉過程更加迅速，打造安全與便利兼顧的金流服務。

有別於股市有交易時間限制，加密貨幣市場採 24 小時全天候交易，因此對投資人而言，資金即時調度之需求也隨之提升。然而過去加密貨幣投資人在進行新臺幣出入金時，經常面臨流程繁複、等待時間較久等困擾，若碰上週末或連假期間，還得等到下一個工作日才能完成資金移轉。

為避免冗長的交易流程影響資金運用的靈活度，台新銀行攜手 HOYA BIT 禾亞數位科技合作推出新臺幣信託服務，縮短傳統金融市場與虛擬資產市場的交易時差，建立更即時、更安全的資金流動連接機制。

台新銀行表示，雙方合作提供企業客戶 24/7 (24 hours a day, seven days a week) 全天候運行的金流代收付服務，擁有金流穩定性、風險控管與資安架構，可提供安全、透明且可持續的虛擬資產資金入口，透過金融業的穩定結合科技業的速度，讓臺灣可以符合國際金融市場所推動的即時化與數位化標準。

HOYA BIT 禾亞數位科技創辦人暨董事長彭云嫻表示，虛擬資產已是台灣邁向「亞洲資產管理中心」不可或缺的關鍵拼圖。HOYA BIT 在完成金管會洗錢防制登記的合規基礎上，致力將國際級服務標準引進台灣，具體實踐「台灣最友善交易所」的核心價值。

台新銀行與 HOYA BIT 禾亞數位科技將持續推動更多符合國際標準的創新服務，盼能共同推升臺灣在全球金融科技市場中扮演重要關鍵角色。

