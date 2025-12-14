台新銀行2026投資展望論壇高雄登場

台新銀2026投資展望論壇出席者合影。

在全球政經局勢多變、資本市場震盪與機會並存的時刻，台新銀行瞄準南臺灣高端財富需求，特別於高雄舉辦「2026台新投資展望論壇」，集結產官學界重量級專家，從國際經濟、科技浪潮、產業結構轉變，到家族資產管理與跨世代財富傳承，多面向剖析2026年投資地景，為南臺灣高資產客戶點亮新年度布局方向。

台新銀行通路營運事業處執行副總經理蘇育徵指出，回顧2025年，美中貿易與關稅政策反覆牽動全球供應鏈重組，主要央行的降息節奏及通膨走勢亦持續影響市場定價。在多重不確定性交疊之下，投資人對風險控管與配置韌性的需求更為強烈。隨著台新新光金控合併完成，銀行、保險與資產管理三大專業得以完備整合，在投資、保障、退休與家族財務規劃等領域提供更全面的跨域金融服務。台新銀行亦將持續以「認真、創新、永續」為核心精神，陪伴客戶在瞬息萬變的市場環境中穩健成長。

高雄「亞洲資產管理中心」計畫備受金管會高度重視，台新銀行私人銀行事業處已於今年8月率先進駐，並推動多項創新業務試辦，成功將跨境資產配置、財富傳承及家族辦公室等高端服務引入南臺灣市場。本次論壇緊扣專區發展主軸，深入探討不確定市場環境下的家族資產佈局邏輯，並特邀銀行局副局長張嘉魁致詞，彰顯主管機關的支持。

新光人壽副總經理林立曄以「建構抗震的家庭財務架構」為題，剖析保險如何在家族財務規劃中，解決富裕族群所面臨的痛點與風險。多位專家亦於會中分享深度洞察，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇博士分析AI投資浪潮可能深化為「新工業革命」，全球主要經濟體仍受地緣政治、貿易政策與科技革命三大力量推動；台灣經濟研究院院長張建一從美中經貿競合、市場情緒與國內產業循環等面向分析2026景氣走勢，並指出臺灣近年「重科技、輕傳產」的現象有可能在2026年出現轉折；財經專家阮慕驊認為臺灣具備半導體供應鏈的全球影響力、充沛民間財富與高度投資動能三大優勢，有機會成為亞洲資產管理的重要樞紐。

在全球經濟新平衡逐步成形、產業變革加速推進之際，投資市場已從短期波動走向長期結構性機會。台新銀行透過「2026台新投資展望論壇」，以前瞻的金融視角與跨領域專家洞見，協助南臺灣客戶掌握全球趨勢、強化資產韌性，創造長期財富增長動能，並展現台新銀行在高端財富管理領域的服務承諾與深化布局。