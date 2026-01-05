台新銀行3策略拓支付場景 北捷感應有萬名卡友體驗
（中央社記者蘇思云台北5日電）台新銀行今天宣布，2026年透過品牌再造、產業革新與產品升級3大策略，打造數位金融體系。今年上半年由台新信用卡獨家提供北捷感應進站體驗，過去2天半已有1萬多名台新卡友使用服務，使用年齡層以30歲到40歲族群、占比約4成為主。
台新銀行下午舉行2026年數位品牌升級暨收付服務布局媒體交流活動。台新銀行個人金融總處執行長包國儀指出，去年宣布Richart信用卡整合策略，持續擴大生態圈與點數應用場景。合併後的台新新光金總客戶數高達1150萬人，意味每2個台灣民眾就有1人是台新新光金客戶。
包國儀表示，台新數位帳戶品牌Richart自2016年推出以來已突破450萬用戶，2026年起銀行品牌正式升級為「台新銀行 Richart」，透過品牌再造，服務更廣大的金控客群。未來不只銀行場域可看到Richart帳戶與信用卡，包含人壽、證券場域也會看到其身影。
其次，產業革新部分，台新銀行執行副總經理黃天麟表示，台新銀獨家承作台北捷運信用卡感應與QR Code乘車碼收單服務，2026年上半年由台新信用卡獨家提供感應進站體驗，可使用台新信用卡、綁定國際Pay行動支付，或台新Pay乘車碼，都可感應進站。
黃天麟坦言，北捷是複雜度非常高的交通場景，有電子票證、信用卡感應可能背後牽涉不同卡別等，台新過去有電商、高鐵等豐富經驗，主機可處理高峰交易量，因此成功爭取此項標案，過去2天半已有超過1萬名台新卡友使用。
根據內部數據，1萬多名使用北捷感應服務的台新卡友，年齡層以30歲到40歲族群、占比約4成為主。
媒體關切搶進北捷的效益，黃天麟指出，希望為智慧城市發展再立新標竿，此次跟北捷合作不只著眼手續費，背後更重要是希望可提供客戶領先6個月使用的權益，也呼應品牌主打的數位金融服務就是不受時間與地點限制。
在產品升級上，Richart卡2026年起權益持續進化，包括7大刷切換方面也新增LINE Pay等60大熱門通路，也透過發放優惠券讓回饋更即時。
黃天麟表示，台新Pay+去年7月進軍海外跨境支付服務，首波上線韓國百貨零售等通路，預計今年2月農曆年前新增開通日本，預計410萬家商戶可適用，重點會先把韓國、日本做好，透過這類跨境支付，好處是確定的匯率會直接顯示在頁面上。
至於未來信用卡點數經濟發展，包國儀分析，點數經濟已成顯學，台新銀2025年決定把所有卡別回饋改為點數回饋，台灣的百貨業、零售、電子支付、電商都做點數回饋，消費者也愈來愈習慣收到點數，下一步著眼於點數流通與互換，點數價值就有機會「被放大」，預期未來3到5年點數經濟可以成為產業成功的模型。（編輯：張均懋）1150105
