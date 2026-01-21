台新銀金庫開運水、財神廟祈福發財金來囉 「金庫納財禮盒」送財管貴賓！

台新銀行迎接2026金馬年，再次推出專為財富管理貴賓設計的「金庫納財禮盒」，以金庫保險箱造型設計，搭配馬型圖騰壓印，外觀顯得富貴喜氣，禮盒內含紅包袋、開運氣泡水、發財金以及紅包袋，組成發財開運三秘技，希望陪伴客戶啟動新年財運，掌握致富先機。

但想拿到限量的招財好禮（如下圖，記者李錦奇攝影），門檻可不低，必須是往來資產連續3個月平均都達到5000萬元以上的翡翠理財會員，才能領到。

不過，一般民眾也不必失望，因為台新銀還是為臨櫃辦理業務的客戶準備了8萬8888瓶「開運水」與5萬8888份「開運發財金」。「聚財開運水」選在吉時放入銀行金庫，吸納滿滿財氣；而「旺年發財金」則經金山財神廟過香火祈福加持。

台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀（如下圖右，記者李錦奇攝影）表示，2026年是台新金控與新光金控攜手同行的元年，今年推出的「金庫納財禮盒」特別以「雙馬奔馳 駿啟新局」為設計核心理念，象徵兩匹駿馬並肩啟程、協力並進，共同奔向嶄新的未來。

包國儀表示，台新銀的馬年紅包袋、發財金，以及開運水，組成獨家的「發財開運三秘技」：

秘技一「雙馬奔騰開運水」：瓶身以雙馬馳騁於山水之間為意象，象徵穩固與源源不絕的生機，帶來持續的資產增長，建議先擺放於家中或辦公室財位，簡單的判別方式，就是進門的對角45度位置，建議開運水放到元宵節後即可飲用，啟動財運，讓財富如氣泡般向上攀升。

秘技二「馬年紅包袋」：結合書法與馬年意象的「福」與「賀」，寓意納福聚財、祝賀資金流動順暢。建議可放入8888元生財金，擺放於財位後再作為錢母存入台新帳戶，啟動「錢滾錢」的累積循環。

秘技三「開運發財金」：台新很有誠意，特別將發財金搬到金山財神廟過香火祈福加持，設計為金馬蹄結合金幣造型。馬蹄向上寓意「接住好運、聚集財氣」，象徵財富穩穩在手、福運長久相隨。

台新銀行也為YBO兒童會員準備限量5888份馬年主題小提燈，致贈臨櫃辦理業務的客戶。

這些過年應景小物與招財方式，都是民間習俗傳聞，僅供參考，討個喜氣吉利，不必過於嚴苛看待。

至於新春換新鈔服務，包國儀說，2月9日起，就會在台新銀分行，以及客戶提款比較頻繁的ATM，例如新光三越百貨，以及全家便利超商等地，提供新鈔，讓民眾方便提領。

