台新銀限量馬年開運禮亮相 聚財三秘技曝光

台新銀個人金融事業總處執行長包國儀(右二)宣布推出限量「金庫納財禮盒」。

▲台新銀個人金融事業總處執行長包國儀(右二)宣布推出限量「金庫納財禮盒」。

台新銀行為迎接充滿機運的馬年，於全臺分行準備多款馬年開運好禮，與客戶共享新春喜悅，並針對財富管理的貴賓，限量推出精緻設計的「金庫納財禮盒」，期盼在多變市場環境中，陪伴客戶穩健布局與長期成長，為財富創造永續動能。

台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀表示，2026年是台新金控與新光金控攜手同行的元年，今年推出的「金庫納財禮盒」特別以「雙馬奔馳 駿啟新局」為設計核心理念，象徵兩匹駿馬並肩啟程、協力並進，共同奔向嶄新的未來。禮盒外觀象徵穩固資產的財富金庫，壓印精緻馬形圖騰，寓意祥獸守護金庫，深刻傳遞台新銀行「守護財富、長久相伴」的品牌承諾，為新的一年注入馬到成功、財運奔騰的祝福，內含馬年紅包袋、發財金，以及兩罐特別設計的開運氣泡水，組合成獨家的「發財開運三秘技」，陪伴客戶啟動新年財運、掌握致富先機：

廣告 廣告

秘技一「雙馬奔騰開運水」：瓶身以雙馬馳騁於山水之間為意象，象徵穩固與源源不絕的生機，帶來持續的資產增長。開運水吸納過銀行金庫的財氣，建議先擺放於家中或辦公室財位，並於元宵節的中午飲用，啟動財運，讓財富如氣泡般向上攀升。

秘技二「馬年紅包袋」：結合書法與馬年意象的「福」與「賀」，寓意納福聚財、祝賀資金流動順暢。建議可放入8,888元生財金，擺放於財位後再作為錢母存入台新帳戶，啟動「錢滾錢」的累積循環。

秘技三「開運發財金」：經金山財神廟祈福加持，設計為金馬蹄結合金幣造型。馬蹄向上寓意「接住好運、聚集財氣」，象徵財富穩穩在手、福運長久相隨。

延續與客戶共享喜悅的傳統，除限量財富管理貴賓專屬禮盒外，台新銀行亦於全臺分行準備58,888份經金山財神廟祈福的開運發財金、88,888瓶吸附滿滿銀行金庫財氣的開運水，以及5,888個YBO兒童會員專屬的馬年主題小提燈，致贈臨櫃辦理業務的客戶。