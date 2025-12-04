台新銀2026投資展望論壇！專家看好美股將創新高 點名這些商品

台新銀行今天舉辦「2026投資展望論壇」，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇說，明年應該是股優於債，美股下半年創新高機率高，看好金融股、黃金、比特幣可對沖通膨；財經專家阮慕驊認為，全球股市延續多方趨勢，美股明年也是多頭市場，但中國股市要保守看待；《今週刊》董事長謝金河指出，台灣的軍工產業，明年很有可看性。

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇說，明年應該是股優於債，買金融股、黃金、比特幣，可對沖通膨的產品；川普可望提名哈塞特出任聯準會主席，預估美國聯準會至少要降息5-6碼，比市場預期還要高；美國明年將是「三低經濟」，也就是低利率、低賦稅、低監管，研判美股下半年創新高的機率高。

李鎮宇說，AI只走了一年，明年不會是泡沫，現在才剛剛開始，現在的問題是，人們對AI的想像不夠，一如當初，電力剛剛問世，被認為只是用在電燈，無法想像到未來的應用。

財經專家阮慕驊說，AI泡沫是無稽之談，這三年來發生鉅變，很多人凡事問ChatGPT，事實上，AI與網路泡沫完全不同，輝達的PEG比（本益成長比）只有0.8；明年美國降息，但不致於使美元快速貶值，只是趨弱，新台幣相對較強，但也不會一路走升。

阮慕驊說，全球股市延續多方趨勢，多頭修正，非空頭開始，但中國股市要保守看待，因為只是估值調高，而非獲利推動；如果美國企業獲利成長，可預期美股明年是多頭市場；台灣仍將是全球科技供應鏈重要樞紐。

《今週刊》董事長謝金河指出，台灣的軍工產業，明年很有可看性：巴菲特買的日本五大商社，都沒有軍工產業，因為是二戰戰敗國，軍事武器不能出口，但三菱重工，股價卻從日圓2千多元，漲到1萬4000元，因為日本在國防軍力的束縛已經慢慢鬆綁；韓國的軍工產業股價也是大漲，軍工外銷金額是全球第8大。

謝金河說，今明年影響台灣的四大變數，包括川普關稅、AI浪潮、中國內捲壓力、新台幣。

